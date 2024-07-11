現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻：長輩會生氣

▲年輕人傳訊息超簡潔。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

年輕人打字越來越簡潔了！一名妹子直呼，若傳訊息表示6點，年輕人會直接打「6.」而不是「6：00」，也就是以「.」來取代「：或點」。文章引發2萬人關注，「看了這篇，好險我還是年輕人」、「我今天就這樣然後被我媽罵」、「年輕人溝通可以，但如果是還蠻重要的事情，請用標準的時間制」。

一名女網友在《Threads》表示，該如何分辨是不是年輕人，可透過時間的寫法來判定，以6點來說，有「6：00」與「6.」兩個答案，而現在年輕人就是會回「6.」，看似簡潔易懂。

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底下網友吵翻，直言爸媽看了會生氣，「我本來是6:00，後來發現我高中女兒都回『6.』，我就變年輕人了，從此我也這樣回覆」、「我爸問『6.』是什麼？說6：00就6：00，什麼都要簡稱」、「所以我用0600-1830是外星人嗎」、「我今天就這樣然後被我媽罵」、「我也超不懂用『.』表示時間的人，但好像真的現在的少年仔都喜歡這樣打」、「看了這篇，好險我還是年輕人」。

也有人認為，「年輕人溝通可以，但如果是還蠻重要的事情，請用標準的時間制」、「看到用『.』來表示時間會阿渣的老人是我」、「跟家長說話用『：』，跟朋友說話用『.』，不然他們根本看不懂」。

事實上，一名妹子分享烏龍狀況，「之前跟我媽說火車7.15到，她以為是7-15分鐘到...那天手機剛好沒電，我想說我已經有跟她說時間了，7：15下火車她就會來載我，結果我一下車 大家情緒超激動，都以為我失蹤（因為聯絡不到人 然後15分鐘過後也沒看到我），還差點報警，然後我媽才知道『.是：的意思』，哈哈哈哈哈」。