4月國際觀光客銳減20萬人　李孟諺：努力達成千萬觀光客目標

▲交通部長李孟諺受訪 。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署最新統計資料顯示，4月國際觀光客較3月減少20萬餘人，以日本減少6萬5169人、42.9%最多。交通部長李孟諺今（11日）對此表示，今年度預定千萬名國際觀光客的目標，會持續努力希望能夠來達成。

根據觀光署統計，4月外國旅客較3月減少20萬1462人次，其中又以日本減少6萬5169人、42.9%最多，僅剩8萬6587人；港澳減少4萬3516人、32.6%，僅剩9萬0075人。

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韓國也減少2萬4734人、26.4%，僅6萬8822人；新加坡減少1萬5001人、28.5%，剩3萬7666人。靜宜大學觀光系副教授黃正聰分析，應是受0403花蓮大地震影響，日韓、港澳及新加坡旅客都是自由行居多，易受天災等外在因素暫緩前往旅遊意願。

李孟諺今下午出席航海節70周年慶祝大會受訪時表示，0403地震對於台灣國際旅客，甚至花蓮觀光都產生重大影響，因此觀光署推出花蓮專案補助，住宿不分平假日自由行都補助1000元，團客也有補助。

李孟諺表示，國際觀光客推廣，宣傳花蓮除了太魯閣之外，花東還有很多優雅美好的景點，交通部加強國際觀光行銷，今年度預定千萬名國際觀光客的目標會持續努力希望來達成。