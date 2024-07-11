李遠哲再表態延後廢核　曝賴清德上任前曾多次討論

記者黃翊婷／綜合報導

中研院前院長李遠哲接受總統賴清德邀請，擔任國家氣候變遷對策委員會顧問，他10日談及台灣能源政策，直言政府應該進行調整，先將最不好的拿掉，廢核往後延，等到綠能足夠了，再來談廢核的問題。

▲李遠哲認為廢核要延後。（資料照／記者林悅翻攝）

李遠哲9日在網路直播節目中談論台灣能源問題，並表態贊同和碩董事長、總統府氣候變遷委員會副召集人童子賢對核電的看法，認為大眾要認真面對核電廠的使用，核電廠不但要延役，可能還要設立新的，「我覺得大方向是對的」、「雖然核電有它的缺點，但是核能可能帶來的災害跟全人類的滅絕，還是不能比的」。

李遠哲10日出席國立科學博物館「氣候行動—全球沸騰時代」特展開幕活動，再次談及能源問題，他直言，現在應該從能源的大政策來看，哪一個最不好先拿掉，等到綠能足夠了，再談廢核的問題，「廢核之後要多燒煤、多燒油、多燒氣，這是不對的，這是會變得更壞，所以廢核要往後延。」

李遠哲坦言，賴清德在520就職之前，曾多次邀請他討論能源相關問題，但他覺得台灣面積小、人口多，即便使用太陽能發電，能依靠綠能獲得的能源還是比較少，台灣會很辛苦，所以現階段最重要的目標還是減碳。

李遠哲說，若要在2050年達到淨零排放，明年起就必須開始每年減碳10％，否則難以達成目標，而且溫室氣體一旦增加，氣溫上升1.5度之後，接下來氣溫上升的速度就會越來越快。