藍白提案漲公糧收購價　農業部反對：推新獎勵「乾穀3年提高3元」

▲陳駿季表示，漲公糧不是最佳解方，農業部將推出新策略來提高農民收入。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

國民黨團日前提案，將國內公糧收購價格由每公斤26元調漲為34元，引發前農業部長陳吉仲批評。農業部今（11日）表示，漲公糧不是最佳解方，生產成本將因公糧收購價格提高後隨之調漲，農民收益反而會被稀釋，為確保農民收益，已規劃2期不種稻轉作獎勵及「1集、2轉、3加3」策略，新措施每年支出約20到21億元，預計3年內讓乾穀每公斤收益價格再拉高3元。

目前國內公糧收購價格每公斤26元，已有13年沒調漲。國民黨團日前提案逕付二讀，將國內公糧收購價格由每公斤26元調漲為34元，但農業部之前已經反應，調整公糧收購價格，恐怕會讓稻作面積提高反而不會增加稻農收入，打擊稻農更大。且國內生產稻穀，販售市面不繳公糧數量約占7成，針對不繳公糧而習慣將稻穀販售到市場或契作稻農，反而容易因為公糧價格提高，帶動生產成本調漲而導致農民收入降低。

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面對可能衝擊，農業部今天召開記者會，由部長陳駿季親自說明因應政策。陳駿季首先說明，國內稻米因生產供過於求，國人飲食習慣改變導致食米消費量下降，但重要雜糧作物自給率卻偏低，近年透過積極調整農糧產業結構，鼓勵轉(契)作具競爭力或進口替代作物，除確保糧食安全，並有效紓緩稻米生產過剩問題。

陳駿季強調，「漲公糧不是最佳解方」，他並舉例說明，若公糧價格每公斤收購價漲8元，看似農民繳公糧後每公頃增加4.8萬收益，但實際上民間收購米價將會崩盤，也會導致農業部每年收購公糧花費從80幾億元預算，大幅提高為194.6億元，每年將增加113億元支出。

為解決上述困境，農業部提出「1集、2轉、3加3」策略。陳駿季表示，包括透過政策引導農民種優質特色稻米，鼓勵農民加入集團產區，因為集團產區收購價更高，若公糧農民加入集團產區，加碼獎勵金每公頃1萬元；農民若是栽種優質品種，每公頃獎勵金將提高到1.3萬元。農業部也將祭出強化國內外通路鏈結、拓產外銷獎勵金每公噸2元，希望讓優質品種的種植比例，在3年內提高到6成。

此外，農業部在「3加3」策略部分，將提高水稻收入保險優質加強型目標價格，增加對種植優質稻米的農民收益保障，促進稻米產業升級提升消費拉力，開發多元米糧加工品，加強米糧加工品外銷等，並降低市場存糧，引導糧商提高收購價格購買所需自營糧，確保農民收益。

陳駿季強調，透過上述措施，農業部每年只需要支出約20到21億元經費，預計3年內讓乾穀每公斤收益價格再拉高3元，比起每年要支出100多億元，才能提高公糧價8元，等於只要2成經費，就能實質提高農民收入。