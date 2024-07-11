中國多地取消城管是誤傳　調整編制淡化執法權

▲城管。（圖／翻攝新華網）



文／中央社台北11日電

近期中國出現「多地取消城管」的討論，誤傳地方將取消城管制度。多家陸媒近日報導，各地政府並非裁撤城管，僅是調整編制。有媒體稱，從單位名稱上可發現淡化城管執法職權，轉而強調管理及服務。

近期，中國廣西北海市、甘肅省張掖市甘州區、內蒙古赤峰市等地，陸續發布公告調整當地城市管理相關單位的編制，引起中國網友討論，「這是不是各地要取消城管的信號？」

這幾日，南方都市報、澎湃新聞等多家陸媒相繼發出報導，表示「取消城管」一事為誤解事實，地方單位的機構和名稱有變動，但城市管理的職能並未從這輪變動中消失。

報導表示，像是張掖市城市管理行政執法局承擔的城市管理行政執法職能劃入甘州區城市管理綜合執法局；甘州區城市管理綜合執法局更名為甘州區城市管理局，都僅是「城管執法局」或「綜合執法局」等執法部門的拆分和重組。

不過，也有媒體點出此次單位名稱上的變化，都刻意淡化城管的執法職權，轉而強調管理及服務。如甘州區「城市管理綜合執法局」更名為甘州區「城市管理局」。

中國人民大學公共管理學院教授馬亮表示，執法處罰不是目的，而是實現城市管理的手段，不能本末倒置。所以，名稱上弱化執法而強調管理和服務，意味著要回歸城市治理的本源。

陸媒表示，此舉被視為「柔性執法」或「服務型執法」，透過強化服務來改善城市管理效果，並弱化不必要的矛盾。