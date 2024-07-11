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飲水機沒裝到的水去哪？　網友：小精靈會喝掉

▲飲水機的水會流到哪裡。（示意圖／記者陳香菱攝）

▲飲水機的水會流到哪裡。（示意圖／記者陳香菱攝）

記者陳香菱／綜合報導

飲水機大家都會用，那你有想過沒接到的水會去哪裡嗎？一名網友在Threads上發文提問，「沒裝到的水會不會循環，還是直接排掉？」引發網友熱議。有人表示，「飲水機小精靈會喝掉」。

有網友認真回答，飲水機是不會循環的，會以排水口排掉。也有網友開玩笑說，「會循環喔！路徑比較長一點而已」，會先經過水溝、大海、天空、下雨再到自來水處理場。

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貼文一發，很多網友紛紛留言表示，小時候都被大人騙過。說裡面的水是重複使用的，不能倒飲料、泡麵湯，還會貼公告提醒裡面的水會回流。甚至有學校流傳一種說法，前10秒的水要先流掉，因為一開始的水很髒，是馬桶水。

更有網友戲稱，「有人在裡面，會幫忙喝掉」、「在裡面倒咖啡粉沖熱水，下次就有熱咖啡可以喝」、「裡面有飲水機小精靈」。

其實，有些飲水機會做成儲水空間，裡面的水需要定期拿出來倒掉，一般公共用飲水機會在底部做排水口，有管子會接到排水處或水桶，進水管與排水管是不同的。所以，飲水機的水不會循環，大家可以放心使用。

一般飲水機可以將自來水轉化成可直接飲用的水，自來水會經過多道的處理過程，通常採用多級的過濾系統和消毒技術去除水中的污染物，能夠從水源中去除雜質、細菌和有害物質，提供安全的飲用水。

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