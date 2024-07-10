水電工觸電昏迷「掛在梯子上」！82歲嬤靠YouTube影片救了他一命

▲82歲阿嬤靠著從YouTube學到的急救影片，救了觸電昏迷的水電工一命。（圖／翻攝臉書／กู้ภัยสว่างโรจนธรรมสถาน สัตหีบ）



記者柯振中／綜合報導

泰國春武里府（Chon Buri）8日發生施工意外，一名水電工在工作期間意外觸電，導致當場陷入昏迷，所幸82歲的婦人桑吉姆（Sangeam Kukkong）發現不對勁，立即將人拉下來，並且使用曾在YouTube上學習的急救知識，成功將人救了下來，讓水電工保住了一條小命。

根據外媒報導，61歲的水電工頌薩（Somsak Kaerattana）8日下午1點多前往桑吉姆家中，協助處理電線短路的問題，過程中意外碰到導電的屋簷，導致他當場昏迷、整個人掛在馬椅梯上。

桑吉姆發現不對勁，立即反應過來，先用繩子綁住頌薩的腳踝，將人從梯子上拉下來，並且對頌薩進行CPR搶救。

所幸經過搶救，頌薩甦醒了過來，桑吉姆也已經通報救護人員。經過就醫治療後，頌薩已經脫離險境、沒有大礙。

桑吉姆對此表示，過去瀏覽YouTube時，曾看過有關急救的影片，於是當下立即按照影片的指導來做，並對頌薩進行急救。

桑吉姆的行為在泰國受到大量討論，不少網友對此讚嘆，「這是優質長輩，向奶奶致敬」、「奶奶我敬佩你」、「奶奶很聰明，有意識地用繩子拉腿，顯示你很有知識」、「太棒了，很欣賞奶奶。」