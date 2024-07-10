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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大巨蛋下雨必漏水　體育局：遠雄承諾10月底完成改善

▲▼遠東Garden City（SOGO大巨蛋）潮美食公園GOURMET PARK媒體預覽。（圖／記者周宸亘攝）

▲大巨蛋。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋自去年完工啟用後，每逢下雨必漏水的問題遲遲未改善；日前舉辦中職賽事時，更發生「座椅吃球」問題引發球團、球迷不滿。對此，北市體育局10日表示，遠雄已承諾於10月底完成整體漏水改善工程；針對吃球問題，體育局已發文，要求遠雄與中華職棒研商，彙集專業意見及球員使用體驗，朝加裝椅套方向儘速完成改善。

針對台北大巨蛋滲漏水問題，台北市政府體育局除嚴令遠雄巨蛋公司盡速徹底根絕，也會同遠雄至大巨蛋頂層勘驗漏水原因及改善作為。體育局說，遠雄現已完成屋頂局部整修，可克服瞬間暴雨造成的雨瀑問題，並承諾於10月底完成整體漏水改善工程。

而針對大巨蛋白色座椅釀成「吃球」情況，體育局業已發文，要求遠雄與中華職棒大聯盟研商，彙集專業意見及球員使用體驗，在符合國際棒球賽事標準、保障球員安全、維護球迷觀賞權益等前提下，朝加裝椅套方向儘速完成改善。

體育局強調，必會嚴格督導遠雄落實缺失改善，除持續派員現勘、追蹤改善進度外，所有缺失項目也會納入整體營運績效評估中，明年度由大巨蛋營運績效評委員會進行通盤考評，若連兩年評分未達70分，則視遠雄營運管理不善，最重可予以解約。

另外，針對舉辦演唱會一事，體育局補充，大巨蛋舉辦演唱會等非體育賽事臨時性活動，待遠雄巨蛋公司通過消防安全驗證後，活動單位可洽遠雄申辦，遠雄受理後須依照「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」規定，於活動前30天檢附消安驗證佐證資料及活動相關文件，向體育局提出申請，後由本局邀集相關局處進行審查，確認安全無虞、程序完備後始得舉辦。

▲▼味全龍對決中信兄弟，大巨蛋再度漏水。（圖／讀者提供）

▲大巨蛋多次發生漏水狀況。（圖／讀者提供）

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