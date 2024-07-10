快訊／雨區擴大！15縣市大雨特報　防雷擊強風

▲午後部分地區開始下起大雨。（示意圖／資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨明顯，中央氣象署今（10日）下午1時50分針對15縣市發布大雨特報，降雨時間將持續到晚上，請注意雷擊及強陣風。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台中以北、南投地區及雲林以南、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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▲15縣市發布大雨特報 。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今日台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，午後中部以北、東北部、東部及其他山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及各地山區有局部大雨發生的機率，並有局部短延時豪雨發生的機率。

氣象署表示，晚間東北部、東部地區仍易有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部地區及澎湖、金門亦有零星短暫陣雨。氣溫方面，各地高溫普遍可達33至36度，感受悶熱，戶外活動請做好防曬，多補充水分避免中暑。

大雨特報

影響時間：10日下午至10日晚上

＊大雨：台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區