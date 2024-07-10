女穿吊帶裝拍照　陸大叔狂罵「誘惑男人」：只能給妳丈母、老公看

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名女子近日赴廣東潮州古城遊玩，穿著吊帶裝拍照打卡，被一名陌生的大叔批評「穿太少」，還被說是「對男人的誘惑」，氣得女子忍不住回嗆，「是不是應該把清朝的辮子梳出來？」

女子表示，她跟朋友在潮州玩得很開心，當天穿著一件很普通的吊帶裝，沒想到有一個大叔過來喋喋不休，說她穿太少，像是只穿內衣，還說她誘惑男人，實在聽不下去，才拿出手機拍對方。

從影片中可以看見，穿著白色短袖的大叔騎著一輛藍色電動機車，不斷批評女子的穿著，「妳上面就像是內衣！」「這只能給你的丈母、老公看！」「這樣穿是對男人的誘惑！」「要穿端莊的！」「不要露什麼！」

▼陌生大叔瘋狂說教，批評女子穿太少。（圖／翻攝微博）



女子越聽越氣，也忍不住回嘴，「我想穿什麼就穿什麼！」「你這種話回家給你媽、女兒說！不要給我說！」「露什麼跟你沒關係！我不需要你的評價！」「你一個男人才不該七嘴八舌，跟個娘們一樣」「你是不是應該把清朝的辮子梳出來？」

對此，潮州古城遊客服務中心的一名工作人員表示，已經接到相關情況的反映，之後會將此事通報給警方，「我看了影片，男子口音不是本地人，古城裡有民警巡邏，男人的行為已經構成騷擾，可以向警方反映情況。」

該工作人員還說，潮州古城是一個開放式的景區，廣濟門到廣濟橋這一段路的人流量最大，民警在此處巡邏範圍也最大，廣濟門附近還有臨時辦公點，遇到任何問題可以前去向執勤民警反映。