蔣萬安、邰智源拒菸廣告「逗趣花絮」曝！　兩人「自由發揮」笑開懷

▲蔣萬安與邰智源合拍拒菸影片，幕後花絮釋出。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者郭運興／台北報導

藝人邰智源去年批評北市府破壞環境，在中正紀念堂設置吸菸區，最後發現，所管轄單位並非地方政府，因此與台北市長蔣萬安結下淵源，兩人更合拍「拒菸宣傳廣告」。昨（9日）蔣萬安在Instagram放上拍攝的「幕後花絮」，影片中可以看到兩人逗趣的一面，他表示，邰哥就是臺北市最佳拒菸大使！

藝人邰智源去年質疑，中正紀念堂設置「吸菸區」，痛批北市府太荒謬、破壞環境，但事後才知道搞錯對象，因為中正紀念堂為文化部所管轄，並非地方政府。但市長蔣萬安因此也與邰智源結緣，邀請邰擔任北市的「拒菸大使」，2人更合體拍攝宣傳影片。

蔣萬安則在Instagram釋出「幕後花絮」，從影片中可以看到兩人逗趣一面。他表示，一起來回顧和邰哥拍廣告的那天，拍攝過程非常愉快，拒菸廣告正片就快剪好了，希望屆時影片出爐後大家好好欣賞。

蔣萬安稱讚，原本看著劇本上的「自由發揮」有點疑惑，結果不論是綜藝感還是拒菸理念，邰智源根本本色出演，邰哥就是臺北市最佳拒菸大使！

▼蔣萬安與邰智源合拍拒菸影片，幕後花絮釋出。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）