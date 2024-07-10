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硬要下車拍照！男靠太近遭象群圍攻「屍體踩爛」　未婚妻目睹崩潰

▲▼大象。（圖／達志影像／示意圖）

▲ 西班牙遊客赴南非度假，下車拍照被大象踩死。（圖／達志影像／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南非匹林斯堡國家公園（Pilanesberg National Park）野生動物保護區發生死亡意外，一名遊客不顧同行友人勸阻，執意下車近距離拍攝大象，最終在未婚妻面前遭象群踩踏致死。

根據《每日郵報》，這名43歲男性和未婚妻從西班牙到南非度假，同行還有2名未婚妻在當地的女性友人，4人一起開車進入野生動物保護區參觀，看見湖邊一群正在繁殖期的大象，包括3隻成象和3隻小象。

男子稱他想近距離拍攝大象，不顧友人勸阻，堅持帶著相機下車，步行往象群靠近，一頭3.5噸重的母象受到驚嚇，快速衝向男子，另外2頭公象隨後也加入攻擊。

男子見狀掉頭狂奔，但很快就被象群追上，撞到在地瘋狂踩踏。據目擊者說法，母象發動攻擊很可能是為了保護象群和小象，短短30秒後地上只剩男子被踩爛的遺體和沾滿血跡的衣服。

當地旅遊局發言人說明，「儘管在場其他車輛乘客都曾警告他，但他不以為意」，「他沒能躲過大象，後來整個象群都加入攻擊，他被踩踏致死」，「事發後象群便離開現場，並未攻擊附近其他車輛，消失在灌木叢中」，而園方人員獲報後立即趕抵，確保現場安全並協助調查。

旅遊局官員內爾（Pieter Nel）表示，本案已移交警方進一步調查，並強調所有遊客都被警告不能下車，門票上也有警語，「這不僅是為了遊客安全，也是為了動物安全」。

不願具名的園方管理人員直言，「做這種事很蠢」，「他走得太遠，來不及回到車上」，屍體幾乎面目全非，同行友人完全崩潰，「遺憾的是儘管有各種警告，人們還是會下車拍照」，「這不能怪象群，當牠們覺得孩子受到威脅，這種行為完全正常」。

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