台北幼兒園長之子性侵20女童　兒少法淪加害人保護傘

▲立委林月琴（中）召開公聽會，邀請各方人士討論《兒少權法》69條該如何兼顧大眾知情權。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市一家私立幼兒園園長之子性侵女童案，去年底遭本刊踢爆後，又有多名家長報警，累計至少20名女童受害，風暴有擴大之勢，但礙於《兒童及少年福利與權益保障法》規定，媒體依法不能揭露細節，因此外界無從得知是哪家幼兒園出問題，更遑論要如何防範把小孩送入虎口。

有受害家長淚訴，2022年狼師遭調查後，他們無從得知此事，且幼兒園仍持續對外招生，該名狼師也繼續在幼兒園任職，若能在事件發生後就有相關資訊被揭露，「我們也不會將孩子送入虎口」。

此案引起社會各界討論《兒童及少年福利與權益保障法》規定是否合理，民進黨立委林月琴表示，該法原為保護兒少隱私，避免二次傷害，但近年托嬰中心、幼兒園及校園不當對待事件頻傳，現行條文雖立意良善，但實際狀況卻是媒體不得揭露加害人資訊，等同變相保護加害人，讓其他人繼續受害。

林月琴、李坤城及林楚茵等立委上月28日邀集民間兒少團體召開公聽會，討論《兒少權法》第69條修法建議，達成4點共識，一是有必要通過修法或行政指導方式，對兒少權法第69條第1項第1款兒虐部分，制定相關例示框架和例外條款，以符合公共利益、示警與兼顧潛在受害者的知情權。

▲有些女童因事發時年紀太小，無法清楚表達，直到長大些、語言能力成熟，才提及遭猥褻的過程。示意圖。

二是呼籲媒體制定自律公約，針對揭弊型報導訂定相關查證、審議機制，經主管機關核定後，為媒體提供報導空間。三為建議參考國外相關案例，針對加害的學校或已成年的加害人進行姓名、長相的畫面公布，避免有其他受害人出現或變相保護加害人。

最後一項則是對「家外兒虐」（家庭成員以外者施予的兒童虐待）制定揭弊除外條款，以便在保障兒少隱私的同時，能夠進行必要的揭弊報導，保護更多兒童的權益，示警並防止類似事件再次發生。

公聽會中，多位社團代表也表示，以台北市這起幼兒園狼師案為例，媒體報導後引起社會廣泛注意，由此可見揭露幼兒性騷案的相關資訊，經媒體適度報導，反而更能保護弱勢的幼童，防止不幸事件再度發生。

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