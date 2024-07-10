　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快艇曾闖入　漢光40演習「淡水河防中樞作戰」為焦點

▲▼國防部發言人孫立方少將。（圖／國防部提供）

▲國防部發言人孫立方少將。（圖／國防部提供）

文／中央社

漢光40號實兵演習22日登場，今年聚焦去中心化指管的「無劇本」實戰精進訓練，全台12處反空機降演練為防衛要衝，並與關鍵基礎設施防護相結合，攸關中樞防衛作戰的淡水河防演練，因近期中國快艇突入，將成此次漢光重要焦點。

國軍漢光40號實兵演習22日至26日舉行，今年採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，聚焦「無劇本、實戰化」演練，並強化包括關鍵基礎設施在內的全社會韌性防衛。

相較往年漢光演習，今年雖沒有例如「戰備道起降」、「劍龍級潛艦睽違多年實彈射擊重型魚雷」、「國軍某裝備『首次』參演」等話題，但更著重於制度上的訓練與革新，重點包括驗證交戰規則（ROE）、去中心化指揮管制、取消預演、聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等。

演訓科目部分，因共軍航空母艦、大型兩棲登陸艦陸續服役，對台作戰從傳統舟波登陸演變成三棲登陸，反空機降操演都是每年漢光重點。

根據現有公開資訊及年度訓練流程，今年漢光選定北中南及外離島12處要地進行反空機降演練，演訓地點的共通性，均位處關鍵基礎設施（港口、機場）、軍事要塞、紅色海灘，以及政經中樞周邊的地理要衝。

交通部航港局射擊通報顯示，12處地點分別為桃園機場、松山機場、台北港、關渡平原A、關渡平原B、觀音海灘、知本海灘、北埔海灘、澎湖海灘、下湖西、台南機場周邊，以及甲南海灘。

學者舒孝煌、蘇紫雲分析，關渡平原與台北港具地緣關係，往年各式演習均視台北港為重要防守據點，觀音海灘與甲南海灘則分別臨近桃園國際機場、台中清泉崗機場。

此外，台東知本海灘、花蓮北埔海灘分別臨近台東志航基地及花蓮基地。位在桃園龜山的下湖西營區，則可通往台北政經中樞及林口要域；至於澎湖因若遭攻占，可能成為中共攻台的中繼運補點，而桃園機場與松山機場更是十分重要的空運要地。

今年漢光另一重點，則是關渡指揮部河防營在淡水河口的河防演練。軍方人士曾分析，淡水河口至關渡大橋僅8公里，距總統府等政經中樞僅約22公里；由於近期有中國快艇闖入淡水河，此次軍方的河防演練將結合周邊區域，並扣合關渡平原、台北港反空機降演練，將是關注焦點，國防部長顧立雄亦在昨天視導相關防務。

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陸男快艇闖淡水河。（圖／記者張君豪翻攝）

至於花東地區，過往被視為戰時「後方」，屬空軍戰機、海軍船艦的戰力保存據點，但隨著中共航空母艦艦隊戰力成形，且每年都在西太平洋遠海長訓，已漸無前後方之分，甚至花東已成為戰時前線。

此外，軍購的F-16V（blk70）即將在美交機，未來部署於台東志航基地。今年漢光除延續過往戰力保存科目外，空軍也再次於東部各機場等處執行跑滑道搶修科目，確保跑道遭敵炸射後能快速復原，並演練戰力再整補、洞庫內潛力裝掛（避免遭敵偵照），且漢光期間實施空中兵力對抗的聯翔操演。

南部地區部分，今年除在台南機場一帶進行反空機降操演，經比對射擊通報圖資，操演區域除涵蓋軍民兩用的台南機場，也包括安平港、喜樹海灘，其中喜樹海灘是被列為易登陸的「紅色海灘」要地，戍守南部的八軍團長期經營的守備區域。

另外，海軍艦隊指揮部於20日至25日期間，將在台南喜樹海灘、高雄左營基地以西海域執行年度專案訓練，並劃定管制空域要求臨近船隻遠離操演海域；由於此處由北至南臨近高雄永安天然氣接收站、高雄商港、左營軍港及小港機場，為海陸相結合的重要關鍵基礎設施防護演練。

ET快訊
安親班司機猥褻2女童7次　他脫褲硬上...8歲女一句話救同學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快艇曾闖入　漢光40演習「淡水河防中樞作戰」為焦點

金門全島「最熱時間」大停電　陳玉珍要台電給個交代：我非常憤怒

批綠不珍惜執政　柯文哲問賴清德：癱瘓議事、缺席協商是走對的路？

爆鄭文燦收500萬「賣力主持會議辦事」　黃國昌：一路幫廖俊松開綠燈

快訊／一晚26架次共機擾台！　蘇愷-30、運-8配合「聯合戰備警巡」

鄭文燦1200萬元交保　巴毛律師教「發財秘辛」：交越高賺越多

加熱菸審查4家有機會過關　游顥籲衛福部速審讓菸捐稅助百億癌症新藥基金

分析藍《核管法》修法版本　林宜瑾：手段拙劣、毫無基礎知識

瓊斯盃男女籃出賽費不同調　黃捷：籃協幹部應上性平教育課

爆北市府河濱公園修繕費挪去辦水舞！　王欣儀轟：拿市民生命開玩笑

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

怪手+拖板車堵路中30mins　司機「護欄一頂」展神技脫困

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

曝鄭文燦案2大疑點　黃國昌籲「徹查到底」：7年前誰壓案、誰洩密？

快艇曾闖入　漢光40演習「淡水河防中樞作戰」為焦點

金門全島「最熱時間」大停電　陳玉珍要台電給個交代：我非常憤怒

批綠不珍惜執政　柯文哲問賴清德：癱瘓議事、缺席協商是走對的路？

爆鄭文燦收500萬「賣力主持會議辦事」　黃國昌：一路幫廖俊松開綠燈

快訊／一晚26架次共機擾台！　蘇愷-30、運-8配合「聯合戰備警巡」

鄭文燦1200萬元交保　巴毛律師教「發財秘辛」：交越高賺越多

加熱菸審查4家有機會過關　游顥籲衛福部速審讓菸捐稅助百億癌症新藥基金

分析藍《核管法》修法版本　林宜瑾：手段拙劣、毫無基礎知識

瓊斯盃男女籃出賽費不同調　黃捷：籃協幹部應上性平教育課

爆北市府河濱公園修繕費挪去辦水舞！　王欣儀轟：拿市民生命開玩笑

狂男走私闖關　褲子塞6袋「長條生物狂爬」

快訊／賴士葆開車「斑馬線撞行人」2女受傷　1人頭部撕裂傷送醫

陪友人女兒抓寶可夢趁機性侵猥褻　水電阿伯：她沒有反對

「天貺節」迎虎爺生日！民俗專家曝3招補財庫　4生肖可改運化煞

老牌AC插頭行動電源也爆炸　對槓消費者：發文婊我們不懂啥意思

野馬網美「國道內線帶領救護車」被轟：我是好心去幫忙

金門小船走私驚見「網袋一團黑猛爬」　65隻保育龜差點安樂死

經歷5屆民選總統授旗！　射擊國手林怡君讚：元首越來越接地氣

快艇曾闖入　漢光40演習「淡水河防中樞作戰」為焦點

瑞典超跑廠「將3大神獸融為一體」！Koenigsegg Chimera為他而生

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

政治熱門新聞

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

黃暐瀚：藍營控黃捷找鎖匠是錯的！　揭「這方式」開門有點鑽漏洞

鄭文燦1200萬元交保　巴毛律師教「發財秘辛」

快訊／一晚26架次共機擾台！　蘇愷-30、運-8配合「聯合戰備警巡」

金門「最熱時間」大停電　陳玉珍要台電給個交代

民進黨立委破門影片曝光！　國民黨團轟：集體犯案

鄭文燦2度交保　黃國昌：差點沒昏倒

曝高金綁架片！黃捷嗆韓國瑜只查開鎖　「若沒鎖匠請下台」

檢方聲押鄭文燦押不成！　王鴻薇：賴系、英系鬥到司法跟檢調了

快訊／卓榮泰：肅貪是檢視政府唯一標準　「絕不留情面跟模糊空間」

周思齊合照黃國昌「防打假球、簽賭」遭情勒出征

幫廖俊松開綠燈　昌：鄭主持會議辦事

批綠不珍惜執政　柯文哲問賴2問題

快艇曾闖入　漢光演習「淡水河防中樞作戰」為焦點

更多熱門

相關新聞

漢光40演習有「5大驗證重點」　去中心化指管、夜戰、交戰規則

漢光40演習有「5大驗證重點」　去中心化指管、夜戰、交戰規則

國防部9日舉行例行記者會，說明一年一度漢光40號演習規劃。根據規劃內容，本次採實兵、實地、實時、實裝方式，規劃部份海空兵力實施對抗操演。本次驗證有5大重點，包括：去中心化指管、聯合作戰計劃、整體後勤支援、連續及聯動原則，以及交戰規則。

漢光演習「去中心化」引退將憂心　綠委曝原因：要讓國軍更現代化

漢光演習「去中心化」引退將憂心　綠委曝原因：要讓國軍更現代化

東部目睹台灣黑熊3母子渡河漫步

東部目睹台灣黑熊3母子渡河漫步

台南市民安7號演習獲雙料特優

台南市民安7號演習獲雙料特優

花蓮瑞港公路崩塌！路面碎成片短期難修復

花蓮瑞港公路崩塌！路面碎成片短期難修復

關鍵字：

實兵演習反空機降漢光40號淡水河口河防花東地區

讀者迴響

熱門新聞

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

新手媽疑餵完奶被刺死！過程全錄下

夫妻金援靠娘家！岳母返家揭3屍案

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

3車包夾掃射20槍駕駛中彈亡　二審結果出爐

央視林志玲走秀一半泳褲脫落　當眾走光

網購雞蛋平台My Egg無預警歇業　消費者錯愕

以為自煮比較健康！他就醫才知罹雙癌

小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

安親班變態司機猥褻2女童7次　8歲女一句話救同學

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

超派炸雞創始店、超甲組驚收攤　超哥連收2店

上身沒穿衣隆乳手術被偷拍！無碼片全網大放送

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面