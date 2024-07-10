快艇曾闖入　漢光40演習「淡水河防中樞作戰」為焦點

▲國防部發言人孫立方少將。（圖／國防部提供）



文／中央社

漢光40號實兵演習22日登場，今年聚焦去中心化指管的「無劇本」實戰精進訓練，全台12處反空機降演練為防衛要衝，並與關鍵基礎設施防護相結合，攸關中樞防衛作戰的淡水河防演練，因近期中國快艇突入，將成此次漢光重要焦點。

國軍漢光40號實兵演習22日至26日舉行，今年採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，聚焦「無劇本、實戰化」演練，並強化包括關鍵基礎設施在內的全社會韌性防衛。

相較往年漢光演習，今年雖沒有例如「戰備道起降」、「劍龍級潛艦睽違多年實彈射擊重型魚雷」、「國軍某裝備『首次』參演」等話題，但更著重於制度上的訓練與革新，重點包括驗證交戰規則（ROE）、去中心化指揮管制、取消預演、聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等。

演訓科目部分，因共軍航空母艦、大型兩棲登陸艦陸續服役，對台作戰從傳統舟波登陸演變成三棲登陸，反空機降操演都是每年漢光重點。

根據現有公開資訊及年度訓練流程，今年漢光選定北中南及外離島12處要地進行反空機降演練，演訓地點的共通性，均位處關鍵基礎設施（港口、機場）、軍事要塞、紅色海灘，以及政經中樞周邊的地理要衝。

交通部航港局射擊通報顯示，12處地點分別為桃園機場、松山機場、台北港、關渡平原A、關渡平原B、觀音海灘、知本海灘、北埔海灘、澎湖海灘、下湖西、台南機場周邊，以及甲南海灘。

學者舒孝煌、蘇紫雲分析，關渡平原與台北港具地緣關係，往年各式演習均視台北港為重要防守據點，觀音海灘與甲南海灘則分別臨近桃園國際機場、台中清泉崗機場。

此外，台東知本海灘、花蓮北埔海灘分別臨近台東志航基地及花蓮基地。位在桃園龜山的下湖西營區，則可通往台北政經中樞及林口要域；至於澎湖因若遭攻占，可能成為中共攻台的中繼運補點，而桃園機場與松山機場更是十分重要的空運要地。

今年漢光另一重點，則是關渡指揮部河防營在淡水河口的河防演練。軍方人士曾分析，淡水河口至關渡大橋僅8公里，距總統府等政經中樞僅約22公里；由於近期有中國快艇闖入淡水河，此次軍方的河防演練將結合周邊區域，並扣合關渡平原、台北港反空機降演練，將是關注焦點，國防部長顧立雄亦在昨天視導相關防務。

▲陸男快艇闖淡水河。（圖／記者張君豪翻攝）



至於花東地區，過往被視為戰時「後方」，屬空軍戰機、海軍船艦的戰力保存據點，但隨著中共航空母艦艦隊戰力成形，且每年都在西太平洋遠海長訓，已漸無前後方之分，甚至花東已成為戰時前線。

此外，軍購的F-16V（blk70）即將在美交機，未來部署於台東志航基地。今年漢光除延續過往戰力保存科目外，空軍也再次於東部各機場等處執行跑滑道搶修科目，確保跑道遭敵炸射後能快速復原，並演練戰力再整補、洞庫內潛力裝掛（避免遭敵偵照），且漢光期間實施空中兵力對抗的聯翔操演。

南部地區部分，今年除在台南機場一帶進行反空機降操演，經比對射擊通報圖資，操演區域除涵蓋軍民兩用的台南機場，也包括安平港、喜樹海灘，其中喜樹海灘是被列為易登陸的「紅色海灘」要地，戍守南部的八軍團長期經營的守備區域。

另外，海軍艦隊指揮部於20日至25日期間，將在台南喜樹海灘、高雄左營基地以西海域執行年度專案訓練，並劃定管制空域要求臨近船隻遠離操演海域；由於此處由北至南臨近高雄永安天然氣接收站、高雄商港、左營軍港及小港機場，為海陸相結合的重要關鍵基礎設施防護演練。