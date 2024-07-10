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開學季前搶先為孩子準備學習家具！iloom怡倫家居明星商品88折起

▲▼開學季前搶先為孩子準備學習家具！iloom怡倫家居明星商品88折起。（圖／業者提供）

▲正打算幫孩子打造一個舒適高效的學習環境？iloom明星商品推出88折起優惠，提前為9月開學季做足準備。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

家中孩子正值成長階段的爸媽注意了！你是不是正打算幫孩子打造一個舒適高效的學習環境？先前因超萌兒童沙發爆紅的韓國家具品牌iloom怡倫家居以高品質的設計、兼具美觀及實用性深受家長喜愛，近期品牌嚴選多款iloom明星商品推出88折起優惠，提前為9月開學季做足準備，陪伴孩子成長同時提升創造力與學習力。

▲▼開學季前搶先為孩子準備學習家具！iloom怡倫家居明星商品88折起。（圖／業者提供）

▲擁有專屬的學習空間可以幫助孩子建立良好的學習習慣，減少分心並提高專注力。（此為韓國國民書桌Linki Plus書桌組）

專屬學習家具建立儀式感　奠定高效學習的良好基礎

開學季來臨，為孩子挑選專屬的書桌椅是一項重要的投資，不僅能提升學習效率，也兼顧孩子成長期的身心健康。研究顯示，擁有專屬的學習空間可以幫助孩子建立良好的學習習慣，減少分心並提高專注力。此外，符合人體工學設計的書桌椅有助於支持孩子採正確的坐姿，減少長時間學習帶來的腰背疼痛風險，降低影響骨骼發育的疑慮；學習區具備良好的收納規劃則能幫助孩子學會整理和組織學習材料，提升時間管理和工作效率，而舒適且具吸引人的學習環境更能激發孩子的學習動機和興趣。也因此，許多重視教育及孩子成長的爸媽都會在開學前，為孩子精心挑選專屬的書桌椅，及早為孩子創造一個理想的學習空間，為孩子長遠的成長與成功奠定基礎。

▲▼開學季前搶先為孩子準備學習家具！iloom怡倫家居明星商品88折起。（圖／業者提供）

▲iloom怡倫家居不斷創新與追求高品質，為爸媽把關，守護孩子的學習成長。

iloom怡倫家居隸屬於韓國家具市佔率第一的Fursys Group，於1998年成立，2015年進軍台灣市場。以兒童及學習系列商品為主打，近年延伸至生活家居品項。品牌理念“Belief Creating Better Life” 以韓國現代美學設計體現了對家具不斷的創新與高品質追求。80%的產品在韓國製造，並採用低甲醛含量的E0等級材質，獲得德國iF設計大獎等多項肯定，貼心為爸媽把關，守護孩子的學習與成長。

韓國爸媽這樣挑　iloom明星商品大公開！

想為孩子打造兼具美觀舒適的高效學習環境，iloom從書桌到座椅嚴選多款滿滿韓式生活美學的絕美學習家具，為學習空間加分。書桌首推有「韓國國民書桌」之稱的LINKI-PLUS書桌，在台灣也相當有人氣，不僅顏色多樣還有超大的收納空間及智能型桌板，滿足不同學習需求，搭配延伸桌和抽屜櫃設計提升了使用靈活性和收納效率；或可挑選榮獲多項國際大獎、具電動升降功能的ROY書桌，讓孩子學習環境整潔又有專注力，而JEROME小鴨升降桌則是讓孩子們愛不釋手，非常適合作為孩子的第一張書桌。

▲▼開學季前搶先為孩子準備學習家具！iloom怡倫家居明星商品88折起。（圖／業者提供）

▲iloom從書桌到座椅嚴選多款滿滿韓式生活美學的絕美學習家具。（此為JEROME小鴨升降桌搭配Ringo-i兒童成長椅）

有了一張好的書桌，更要搭配合適的座椅，針對年紀較小的孩子首推RINGO-I成長椅，椅背高度和坐墊深度可調，幫助孩子保持正確坐姿，特殊氣壓棒設計使椅子穩定不易滑動，提升專注力；或學齡前孩子可選擇WING KIDS成長椅翅膀形狀的靠背設計提供極佳包覆性和舒適度。

▲▼開學季前搶先為孩子準備學習家具！iloom怡倫家居明星商品88折起。（圖／業者提供）

▲青少年可挑選OLIVER人體工學椅可根據體重調節角度，完整支撐腰椎，適合長時間使用。

▲▼開學季前搶先為孩子準備學習家具！iloom怡倫家居明星商品88折起。（圖／業者提供）

▲BUTTON SWIVEL旋轉椅曲線柔和可旋轉，彈性材質可減輕身體負擔。

針對青少年則可挑選OLIVER人體工學椅，其透氣網狀材質設計，根據體重調節角度，完整支撐腰椎，提供最舒適的乘坐感受，適合長時間使用；或選擇BUTTON SWIVEL旋轉椅以柔和曲線及可旋轉設計，彈性材質椅背吸收衝擊，減輕身體負擔，帶來最佳坐感。

獻給孩子的靈感空間點此看更多

把握開學季促銷　為寶貝添購桌椅套組強化學習力

iloom怡倫家居進軍台灣邁入第10年，特別將部分商品進行調降回饋台灣消費者支持，首波即在開學季針對學習系列的明星商品LINKI-PLUS及ROY系列進行調降，降幅介於8%~ 25% 間。

為迎接開學季，iloom特別推出學習系列折扣優惠，爸媽可把握7/1~ 8/31開學季優惠期間，於iloom全通路入手精選學習系列家具最低88折、全台百貨及旗艦店實體門市皆有展示並享精選組合限定價，在iloom官網更提供開學必備書桌椅套組加碼優惠供選擇，值得把握難得機會，為孩子們選擇高品質學習家具，提升最佳學習體驗。

官網限定優惠開學必備桌加椅套組，開學季組合88折

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