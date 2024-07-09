遊大雪山度估衝對向...倒楣休旅車被撞墜50m山谷　慘變一堆廢鐵

記者李陳信得／台中報導

64歲的陳姓男子6日前往大雪山森林遊樂區，下午回程時疑因太累精神不濟，車速過快撞上對向停放路邊的藍色休旅車，休旅車被撞後翻落50米深的山谷卡住，所幸，當時站在車後正在準備登山裝備的車主及友人，立即往旁邊閃避，所幸只有一人摔落邊坡輕傷送醫。民眾表示，如果不是撞上路邊的車輛擋住停下，不然將會衝落百米深的山谷後果不堪設想。

▲▼64歲陳姓男子開車打瞌睡，將路邊休旅車撞下50米山谷，員警昨日協助連絡拖吊車將車輛拖吊上來。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

和平警分局大棟派出所接獲報案前往現場發現，64歲陳姓男子6日下午1時55分許，駕駛自小客車由大雪山往東勢方向行駛，疑似精神不濟且不熟山區路況，未以低速檔行駛，在和平區中坑里中專1線19.3公里處，過彎時煞車不及不慎撞及對向路邊停放之藍色休旅車，被撞休旅車摔落50米深山谷。所幸遭撞擊車輛之59歲陳姓駕駛和42歲許姓乘客，正在車子後方準備登山著裝，許姓男子因閃避車輛摔落邊坡10公尺處被樹幹擋住，臉部有擦挫傷及胸悶現象，救護人員將許男送往豐原醫院醫治。大棟派出所所長謝濬紘及警員陳欽偉於昨(8)日上午8時55分配合吊掛車輛，順利將遭撞墜山谷的休旅車吊掛至路面。





和平警分局長沈能成表示，前往大雪山國家森林遊樂區的中專1線，道路彎曲、路幅狹窄，駕駛人務必調整好體力，小心駕駛，切勿疲勞駕駛，行駛長下坡務必打低速檔行駛，以維行車安全。