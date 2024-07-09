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【廣編】彎彎x馬來貘LAIMO　限量聯名款「彎彎黑白機能皂」一皂搞定

彎彎x馬來貘LAIMO 限量聯名款「彎彎黑白機能皂」（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／美琪提供

當台灣在地兩大經典「彎彎」遇到台灣知名插畫家Cherng（馬來貘LAIMO），2024盛夏共同推出「彎彎黑白機能皂」以全新姿態與大家見面！彎彎浴皂是一個耳熟能詳的生活用品，馬來貘則是常用簡單線條，為枯燥乏味的生活增添療癒，與彎彎黑白機能皂想要帶給消費者的概念很像，於是有了此次合作契機，在最放鬆的時刻給自己一個空間與自己對話，又有超萌人氣角色來貘陪你一起，讓沐浴成為每天最快樂的時光！

夏天天氣炎熱流汗容易導致油水失衡、背部痘痘、老廢角質堆積，以及清潔不當引發異味等肌膚問題，令人頭疼，彎彎一直是全家人的肌膚守護者，透過天然成分的添加打造出「彎彎淨化毛孔皂」和「彎彎全效控油皂」，兩款明星產品受到粉絲推崇，推出至今已成為各大賣場的長銷商品。

「彎彎淨化毛孔皂」（黑）選用具有高度淨化去味功能的黑纖竹炭，深度清潔毛孔髒污，保持肌膚健康。「彎彎全效控油皂」（白）專為亞洲人油性肌膚設計，添加珍貴的亞馬遜白泥，平衡油水、去除老廢角質，使肌膚光滑潔淨且不緊繃。兩款產品的成分天然溫和，可同時用於洗臉和沐浴，加上經典香氛，在清爽潔淨中享受愉悅的沐浴時光。

彎彎浴皂於各大實體通路與網路通路熱賣中，今年夏天限定的來貘聯名款，不僅延續品牌時尚黑白色調，還有超萌的來貘圖案，萌度爆表，此次聯手出擊，為肌膚帶來全新體驗，感受夏天清爽沐浴的美好。

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