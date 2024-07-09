草屯9社區產業聯盟於微熱山丘村民市集展售　8／25前每周日登場

▲南投草屯9社區產業聯盟於微熱山丘村民市集進行行銷展售。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市與草屯鎮9處社區透過縣政府輔導的「南投市社區產業行銷計畫」，日前在南投市微熱山丘村民市集舉行「社區產業推廣創新回饋福利計畫」展售活動；縣府指出，該計畫即日起至8月25日每週日都會辦理假日市集，活動盈餘將挹注社區福利服務、照顧長者與兒少，歡迎民眾共襄盛舉。

參與該計畫的包括南投市鳳鳴、福山、永興、營南、芳美、大埤、嘉興、三興社區，與草屯鎮平林社區，展售活動於6日登場，由嘉興社區絕妙蚌殼精舞蹈、三興社區婦女舞蹈及鳳山社區手語等表演開場，社區團隊則在攤位展售鳳梨、蜂蜜、清潔液、紅茶蛋糕、絲巾等各自當地特色產品，各社區理事長都到場，感謝縣府對社區展業推動的支持，為社區開創不同的財源。

縣長許淑華，縣議員張秀枝、林儒暘、張婉慈，南投市長張嘉哲及多位市民代表、里長都到場，為社區攤位增添人氣；許淑華表示，南投社區發展在全國評比一向名列前茅，有的發展民俗技藝、有的發展老人送餐服務，各有不同特色，縣府在此次計畫中補助31萬元，讓參加社區結合在地產業製作冰棒、酵素、清潔劑等產品販售，有基本收入後能更進一步推廣社區福利政策，這些優質產品也將在茶業博覽會設攤販售。

張嘉哲說，此次在假日市集聯合展售的在地產品都是社區長輩共同努力完成，歡迎全國民眾多到南投旅遊選購，一起關心社區的發展；張秀枝指出，縣府的支持讓社區發展協會有機會展現活力及行銷產品，使之永續經營，希望未來縣府能提供更多平台，讓社區行銷在地產業，張婉慈認為地方特色產品相當多元，希望透過活動行銷在地特產，讓全國朋友都能更認識南投，林儒暘說，社區發展協會可說是在地老人第二個家，能讓長輩開心學習及開啟不同的人生，對身心靈發展有所幫助，希望縣府能持續支持社區發展。