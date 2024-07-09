鄭文燦律師是民進黨廉政會委員之一　邱駿彥證實：已自行申請迴避

記者黃翊婷／綜合報導

前桃園市長、海基會前董事長鄭文燦疑涉貪，桃園地院6日裁定500萬元交保，但高等法院8日裁定撤銷並發回更裁。民進黨廉政會8日晚間開會決議，若鄭遭裁定羈押將停權3年；此外，鄭文燦的辯護律師也是廉政委員，民進黨廉政會主委邱駿彥表示，律師已自行申請迴避，並未出席會議。

▲民進黨廉政會主委邱駿彥。（圖／記者呂晏慈攝）

鄭文燦疑似涉及林口工五擴大用地弊案，6日凌晨遭檢方依貪汙治罪條例聲押，桃園地院裁定500萬元交保，但檢方當庭抗告，高等法院8日傍晚撤銷原裁定並發回更裁。

▲圖為桃園地院6日裁定鄭文燦以500萬元交保，鄭文燦交保離開時的畫面。（資料照／記者呂佳賢攝）

民進黨廉政會8日晚間針對鄭文燦一案進行決議，民進黨廉政會主委邱駿彥表示，假設鄭文燦被羈押，將馬上被停權3年，如果將來一審判決有罪，可能會再進一步研議處分，依照「廉政條例」就是除名，如無罪，就會撤銷停權3年。

此外，這次的會議共有7名廉政委員出席（民進黨廉政委員共11人）。邱駿彥表示，鄭文燦的辯護律師也是廉政委員，但律師已自行申請迴避，並未出席會議。

民進黨廉政會是由學者、律師等中立人士組成，內部規定若黨員觸犯《貪汙治罪條例》第4條至第6條之罪，所得逾新台幣50萬元者，經調查屬實，應予除名處分，但情況特殊者不在此限。

關於鄭文燦聲押案的後續發展，各界都很關注，桃園地院將在今日（9日）上午10點召開羈押庭。