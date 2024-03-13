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林業保育署南投分署植樹節贈9000株原生花苗　紅色系杜鵑獲人氣王

▲小實女真（左）及烏來杜鵑（右）為贈苗當天第一及第二搶手的樹種。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲小實女真（左）及烏來杜鵑（右）為贈苗當天第一及第二搶手的樹種。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業及自然保育署南投分署延續植樹節傳統，於12日舉辦捐發票換樹苗活動，現場送出9000株具景觀濟價值觀花樹苗，其中烏來杜鵑花色清新優雅、葉細如柳，獲得不少民眾青睞，今年首次出現的小實女貞樹形清秀，也吸引了部分「粉絲」。

林業保育署南投分署長李政賢表示，臺灣有許多原生種觀花植物，該分署根據多年贈苗的經驗，發現民眾偏愛花色略紅的樹苗，如杜鵑、桃金孃，具有花香的山黃梔也有不少愛好者，至於家有庭園的民眾較喜愛花形優雅的小實女貞及厚葉石斑木；李政賢指出，每種樹種都有其特殊性，只要適合自己住家的環境，都是好選擇，歡迎民眾多多種樹。

▲五株桃金孃具有討喜的粉紅色花朵。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲五株桃金孃具有討喜的粉紅色花朵。（圖／林業保育署南投分署提供）

林保署南投分署當天也分享近幾年的造林變化：根據該分署統計資料顯示，轄區的海岸造林方式近10年已由傳統一次性造林，增加為多層次、多種類的複層林營造，利用不同時段增添適合的樹種，可減少強風及乾旱對樹木的危害。

▲含笑花（左）及山黃梔（右）的香氣芬芳，也有不少喜愛者。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲含笑花（左）及山黃梔（右）的香氣芬芳，也有不少喜愛者。（圖／林業保育署南投分署提供）

此外，分署近5年在濁水溪沿岸的國土綠網保育軸帶進行35公頃的生態造林，以團狀、點狀、行列等方式，配置栽植車桑子、黃荊、羅氏鹽膚木、杜虹花及大頭茶等10餘種原生植物，增加樹種多樣性，並搭配石虎活動廊道、減少除草次數，讓林業專業發揮保育成果。

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植樹節原生花苗造林杜鵑

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