好市多祭普拿疼限購令！每卡限買1組　藥師建議：不需要有品牌迷思

▲好市多針對普拿疼祭出限購令。（示意圖／CTWANT資料照）

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國內新冠疫情再起！導致普拿疼又掀起搶購潮，沒想到普拿疼7月起又將調漲8％至10％，且好市多藥房本來可以每卡限購2組，近期又改成每卡限購1組，更有民眾坦言好事多已經買不到普拿疼。對此，藥師也解釋，其實普拿疼成分就是乙醯胺酚，此類藥物還有很多學名藥和國產藥可供選擇，而且還比較便宜，不需要有品牌迷思。

普拿疼廠商Haleon（赫力昂）6月底公告，「普拿疼止痛藥系列產品」的建議零售價格調整幅度將在8％至10％之間，每盒貴9元至20元。根據藥廠提供的新版建議售價，普拿疼「止痛加強錠」10錠由175元調漲至185元、20錠由285元漲至299元、30錠由410元漲至430元。普拿疼膜衣錠「一般錠」12錠裝由170元漲至179元、24錠由280元漲至295元。「速效膜衣錠」則由175元漲至185元。赫力昂強調，建議零售價僅供參考，並無強制性。

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好市多藥房販售的「普拿疼止痛加強錠」本來在6月底規定每卡可以限購2組，沒想到現在又變成每卡限購1組，也有會員在逛好市多的藥房時發現，普拿疼早已被搶購一空。

對此，中華民國基層藥師協會理事長沈采穎解釋，其實進口藥物普拿疼的成分就是乙醯胺酚，此類藥物還有很多學名藥和國產藥可供選擇，已經是很常見的藥物，並非新研發的藥品，而且不同廠牌、相同成份的藥品，價格竟然只有普拿疼的一半，民眾只要詢問過後確定有乙醯胺酚或者乙醯胺酚加強錠等，就可以替代使用，不需要有品牌迷思。

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