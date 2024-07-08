追車手揪出自己人！高雄警涉幫詐團查個資　裁定15萬交保

▲高雄市福德二路派出所一名員警，涉嫌上系統私自查詢個資，轉賣給詐團。（圖／翻攝自Google地圖）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市警察局苓雅分局福德二路派出所一名王姓警員涉嫌濫查個資，再轉給疑似為車手的盧姓男子，並收受7萬多元賄款，檢、警搜索偵辦後，王男供稱2人僅是借貸關係，檢方複訊後向法院聲押2人，法院審理後裁定王姓員警15萬元交保，盧男10萬元交保。

檢、警調查，苓雅分局今年4月在追查詐欺案件期間，向上溯源追查集團成員，5月意外在通訊資料中發現成員與王姓員警的聯繫資料，還在分局自清行動中，發現他曾經以警政系統查詢不相干的車籍和個人資料，高雄地檢署獲報後於5日搜索福德二路派出所與王男住處。

據了解，王男曾用警政系統查詢車籍及個人資料共3筆，再傳給疑似在詐團擔任車手幹部的盧姓男子，盧男再給付7萬元當作報酬。

不過，王男辯稱僅幫查2次個資，7萬元僅是借貸往來，並非賄款，檢察官認為2人說詞有出入，依貪汙、洩密等罪向法院聲請羈押，法院審理後，裁定王姓員警15萬元交保，盧男10萬元交保。

不過，苓雅分局指出，王員涉嫌貪污治罪條例等罪違法情節重大，已嚴重影響警譽，依法移送司法機關，並即時召開考績會，擬議依警察人員人事條例及公務人員考績法，予以王員一次記2大過免職，並將追究相關人員考核監督不周責任。