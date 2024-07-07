被酸32歲才考上很廢！巴毛律師曝「25歲洗腎」悲慘真相

▲巴毛律師陳宇安親自解釋為何「32歲才考上律師」原因。（圖／翻攝自巴毛律師混酥團臉書）

圖文／CTWANT

網紅「巴毛律師」陳宇安經常在社群針對時事做討論，也分享許多法律知識，臉書擁有超過11萬人追蹤。不過由於她32歲才考上律師，也遭到酸民嗆「很廢」，對此本人親自解釋原因，引發一陣討論。

「有人有疑問為什麼我32歲才考上律師」，陳宇安在粉專《巴毛律師混酥團》透露，她25歲確診紅斑狼瘡，同年腎臟功能喪失開始洗腎，有4、5年時間進出醫院跟調養身體，雖然有在上班，但都是一些比較沒壓力的行政工作，後來考上法院錄事，白天上班、晚上在圖書館或洗腎室讀書。

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▲陳宇安25歲確診紅斑狼瘡，同年開始洗腎。（圖／翻攝自巴毛律師混酥團臉書）

陳宇安自豪自己滿有毅力的，並表示洗腎病患有國考相關問題，或出國旅遊問題可以問她，因為她有去日本獨旅和洗腎的經驗。另外，她也強調寫出來不是要討拍，也不是要同情，「只是覺得人生本來就不一定順遂，沒有說比較早達到什麼目標就一定比較厲害」，並鼓勵在追求夢想路上的人，不要因為比別人慢一步就放棄。

陳宇安也向酸民喊話：「阿如果你覺得這樣32歲考上律師還是很廢那當我沒說」，結果引來大批網友支持，「妳的經歷很激勵人心！」、「這根本很厲害啊，很勵志啊！」、「敬佩您，要避免別太勞累」、「努力追求自己的夢想很棒，幾歲不是重點，重點有圓夢了」、「簡單的敘述，但好感人，律師真棒」。

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