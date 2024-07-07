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新北偏鄉高中推「住宿型學校」搶生源　主打延後分流與多元學習

▲雙溪高中提供多元社團活動，促進學生溝通思考。（圖／新北教育局提供）

▲雙溪高中提供多元社團活動，促進學生溝通思考。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

高中職免試入學下周放榜，新北市教育局指出，位於偏遠地區的石碇高中、雙溪高中和金山高中3所綜合高中，結合普通型高中與技術型高中課程延後分流、多元進路特色，一方面鼓勵學生在地就學，也發展特色住宿型學校，方便外地學生住校就讀，強調學習資源豐厚並創造多元學習環境，提供學生另一種就學選擇。

新北教育局表示，新北市幅員遼闊，現共有3所設置偏遠地區的綜合高中，結合普通型高中與技術型高中課程延後分流、多元進路特色，一方面鼓勵學生在地就學，另一方面也發展特色住宿型學校，提供及吸引外地學子就讀。

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其中石碇高中因鄰近石碇東方美人茶產區，以「茶風創藝」的校本特色課程。石碇高中校長許欣霖表示，綜合高中學制具備延後分流、多元進路的特色，除了鞏固基本學力外，也透過校訂必修、多元選修等課程，培育石碇青年多元創發的能力，在繁星入學展現錄取率高達84%的升學表現，不僅在台大、政大、清華、台師大等校榜上有名，科技校院繁星更是高達100%。

北海岸唯一的公立金山高中，擁有美麗的海岸線景致及地方產業的多元特色，「蹦火仔」漁法、溫泉及地理實察，成為學校的必修課程。金山高中校長陳玉桂表示，教師團隊共同研發「金必輝煌，山海與共，愛思創」校本特色課程，從高一奠定科技基礎，高二、高三進階設計實作，再結合自主學習深化培訓，最後走出校外進行實踐分享與推廣，課程不僅榮獲112年教育部教學卓越金質獎的肯定，更讓學校成為北海岸國中畢業生的首選。

雙溪高中位於平林溪旁，校內有百年土地公廟，校園周邊有連舉人厝、渡船頭、林益和堂、三忠廟等歷史人文景點，亦有豐富的自然生態。雙溪高中校長葉俊士表示，校內除了學術學程外，還有商業服務、資訊應用學程，有中、外師協同教學，更有多元社團活動，以及「漫遊雙溪」校本特色課程等，透過連貫性和實用性的學習體驗，培養學生跨學科思維模式。

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