滿載名牌鞋、3C用品！金門漁船闖關「送貨」到大陸　5人遭逮送辦

▲金門漁船「送貨」到大陸，遭海巡隊攔檢，當場逮捕5人走私團 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間遭大陸海警船強行登檢，並連人帶船被押回福建圍頭港。對此，金門海巡隊立即加強雷達持續監控及警戒等級，就在5日在金門塔山海域雷達監控時，查獲一艘金門漁船大陸走私，當場逮捕5人，目前全案已移送金門地檢署偵辦中。

金門海巡隊5日凌晨0時左右，在水頭塔山電廠外海雷達監控時，查扣到一艘「順風99號」漁船疑似欲大陸走私電子用品、化學藥品、名牌鞋子、保養化妝品、木頭、茶葉、黃魚、各式各樣酒品等。





▲▼一艘小漁船坐滿5人準備「送貨」到大陸。（圖／記者林名揚翻攝）

據悉，該船從大陸躲過海警船，一艘小漁船坐滿5人當場被逮，金門海巡隊查獲後，當場將船上5人與船隻、貨品一起押回問訊，目前全案已移送金門地檢署偵辦中。

有消息人士透露，該船因有前科，因此被海巡隊列管為「注檢船舶」，5人深夜一出海，雷達上就顯示該船行徑可疑，海巡隊發現後則立刻調派線上巡防艇前往登檢，果不其然船上堆滿了名牌球鞋、3C電子產品、化學藥品、各類名酒、化妝保養品、茶葉等物品，疑似為對岸人士下單訂的貨，企圖闖關走私「送貨」，但沒想到卻事跡敗露，所有貨品均被查扣銷毀。

對此，金門地檢署主任檢察官施家榮表示，確實有此案件，但目前正追查是否還有共犯及上游，全案正積極偵辦中。