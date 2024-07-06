環境部公布6參考碳費費率　每年影響GDP最多942億

▲環境部提出六種碳費費率模擬，彭啓明認為影響比漲電價影響還小。（圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部昨（5日）召開第四次碳費費率審議會。環境部提出六種碳費費率模擬，以每噸100元到1000元進行總體經濟影響評估，以最高1000元計算，影響年度GDP約942億元。環境部指出，上述費率比漲電價影響還小，與會委員也認為對總體經濟影響不明顯，這次費率模擬僅供委員參考，並非定案，而不同費率情境對於個別產業衝擊，則是下次會議審查重點。

第四次碳費審議委員會昨登場，會中討論不同費率下減量成效及衝擊影響評估。環境部提出六種碳費費率模擬，分別為每噸收取100、150 、300、500、800、1000元等級距。以最高碳費費率1000元試算，GDP將下修0.1805％（約424億元）至0.4012％（約942億元）之間。

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環境部進一步說明，這次所提出的模擬費率區間（每噸100元到1000元），在一般情境下，對GDP影響約為0.04 到0.4個百分點，對CPI影響則為0.0269至0.2687；在考慮對高碳洩漏風險產業給予0.2的碳洩漏係數折扣情境下，對GDP 影響則為0.018至0.181個百分點，對CPI影響則是0.0121至 0.121。

此外，昨天與會委員們也建議，為了讓碳費徵收對象有充分減量誘因以及可預測減量成本，碳費費率應該分階段進行調整，並可考慮先訂出中長期（例如2030年）目標費率，再回過頭來討論起徵費率以及各階段的費率。故與會委員們也要求環境部，針對國際間的類似作法進行彙整，在下次會議中提出報告，以供委員參考並進行討論。

環境部指出，與會委員一致認為，在不同費率情境下，碳費對總體經濟（以GDP為例）及消費者物價指數（CPI）所造成的影響不顯著，但委員要求環境部就個別產業衝擊進行更詳細評估，再提到下次會議討論，讓碳費費率的訂定更為周延。

針對目前環境部公布的6種模擬費率級距，環境部長彭啓明指出，雖有些影響，但影響很低，比漲電價的影響還小，對國內整體產業衝擊確實不高。若最後無法決定費率，他將在審議會建議範圍內公布最後結果，「這是我要負的責任」。