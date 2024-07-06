　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

環境部公布6參考碳費費率　每年影響GDP最多942億

▲新任環境部長彭啟明專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲環境部提出六種碳費費率模擬，彭啓明認為影響比漲電價影響還小。（圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部昨（5日）召開第四次碳費費率審議會。環境部提出六種碳費費率模擬，以每噸100元到1000元進行總體經濟影響評估，以最高1000元計算，影響年度GDP約942億元。環境部指出，上述費率比漲電價影響還小，與會委員也認為對總體經濟影響不明顯，這次費率模擬僅供委員參考，並非定案，而不同費率情境對於個別產業衝擊，則是下次會議審查重點。

第四次碳費審議委員會昨登場，會中討論不同費率下減量成效及衝擊影響評估。環境部提出六種碳費費率模擬，分別為每噸收取100、150 、300、500、800、1000元等級距。以最高碳費費率1000元試算，GDP將下修0.1805％（約424億元）至0.4012％（約942億元）之間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境部進一步說明，這次所提出的模擬費率區間（每噸100元到1000元），在一般情境下，對GDP影響約為0.04 到0.4個百分點，對CPI影響則為0.0269至0.2687；在考慮對高碳洩漏風險產業給予0.2的碳洩漏係數折扣情境下，對GDP 影響則為0.018至0.181個百分點，對CPI影響則是0.0121至 0.121。

此外，昨天與會委員們也建議，為了讓碳費徵收對象有充分減量誘因以及可預測減量成本，碳費費率應該分階段進行調整，並可考慮先訂出中長期（例如2030年）目標費率，再回過頭來討論起徵費率以及各階段的費率。故與會委員們也要求環境部，針對國際間的類似作法進行彙整，在下次會議中提出報告，以供委員參考並進行討論。

環境部指出，與會委員一致認為，在不同費率情境下，碳費對總體經濟（以GDP為例）及消費者物價指數（CPI）所造成的影響不顯著，但委員要求環境部就個別產業衝擊進行更詳細評估，再提到下次會議討論，讓碳費費率的訂定更為周延。

針對目前環境部公布的6種模擬費率級距，環境部長彭啓明指出，雖有些影響，但影響很低，比漲電價的影響還小，對國內整體產業衝擊確實不高。若最後無法決定費率，他將在審議會建議範圍內公布最後結果，「這是我要負的責任」。

ET快訊
快訊／鄭文燦遭聲押　綠委震驚：我也覺得不太可能！
快訊／湖南洞庭湖潰堤！　習近平發聲：全力搶救
快訊／鄭文燦涉貪被聲押　海基會：盼司法儘速釐清真相
快訊／鄭文燦遭聲押！　總統府發聲了
鄭文燦涉貪！「關鍵掮客」數月前已收押　桃檢全面封鎖消息
鄭文燦涉「貪污罪」！　牛煦庭爆：早有傳聞涉多項桃園土地案
廠商再爆「蘿拉給VIP專屬通道」：錢多多好撈！　釣出二伯回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最熱時刻來了！小暑高溫飆37度　午後劇烈雷雨轟3天

2男手賤拉機艙門「下場慘了」　航警法辦開罰：年輕人好奇

台南市後壁區10:20發生有感地震　最大震度3級

環境部公布6參考碳費費率　每年影響GDP最多942億

不塞了！國1銜接台74線　台中市府：環中路行車時間減少40%

廠商再爆「蘿拉給VIP專屬通道」：錢多多好撈！釣出二伯回應了

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

4所私校月底退場！898名學生分發17校　名單一次看

午後雷雨要擴大了　明起3天最劇　

116條國道客運申請調漲了！ 無感原因曝　有感調價落第四季

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

轎車未打方向燈鬼切右轉　害騎士慘摔竟直接開走！

FTIsland揪萬人合唱「到南部弄假牙」　李洪基求下降舞台：down~pls

狂掃好市多鳳梨利口酒！喝一半竟倒出20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

工程師籃球比賽突倒地　消防員CPR救回一命！

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

最熱時刻來了！小暑高溫飆37度　午後劇烈雷雨轟3天

2男手賤拉機艙門「下場慘了」　航警法辦開罰：年輕人好奇

台南市後壁區10:20發生有感地震　最大震度3級

環境部公布6參考碳費費率　每年影響GDP最多942億

不塞了！國1銜接台74線　台中市府：環中路行車時間減少40%

廠商再爆「蘿拉給VIP專屬通道」：錢多多好撈！釣出二伯回應了

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

4所私校月底退場！898名學生分發17校　名單一次看

午後雷雨要擴大了　明起3天最劇　

116條國道客運申請調漲了！ 無感原因曝　有感調價落第四季

遊客激增小琉球交通事故頻傳　2個月1死117傷…警加強取締

鄭文燦疑涉弊遭聲押　柯文哲：「傳聞很多」等調查結果

危險畫面曝！國3白河路段「木頭棧板掉滿地」　害11車受損

丈夫結紮！她蜜月懷孕「遭疑偷吃」　小叔驗DNA真相曝光

壯世代福音！中小企聘「65歲以上」員工　立委拋：租稅優惠至200％

潘政琮將3度叩關奧運直呼太酷　約翰迪爾菁英賽次輪「並列領先」

輝達罕見遭下調評級　分析師：台積電、AMD是最好投資選擇

李泳知爸早離家！「13年前突現身」催淚家庭史曝光：他是陌生大叔

汪文斌任中國駐柬埔寨新大使　抵達金邊喊「深感使命光榮」

最熱時刻來了！小暑高溫飆37度　午後劇烈雷雨轟3天

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

生活熱門新聞

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

7月份幸運生肖揭曉！

撿到台電識別證！他被要求「幫付郵資寄回」

急診醫聞到「死亡味」！患者突發黑猝死

她搭捷運突發現「票卡多342元」

小孩暴衝過馬路　他險背人命狂罵7聲X

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

4隻喇牙男廁開趴　網：伙食應該很好

廠商爆「蘿拉給VIP專屬通道」撈錢！釣出二伯回應

台女稱蘭嶼遇「薩滿巫師祖靈」　達悟族人傻眼

《上班不要看》團隊再-1人　離職原因曝！粉絲不捨

午後雷雨要擴大了　明起3天最劇　

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

今小暑！全台「極端高溫」破38℃　午後防致災雷雨

更多熱門

相關新聞

環境部撤「15種樹易製造臭氧」公文　學者：種樹應考量環境特性

環境部撤「15種樹易製造臭氧」公文　學者：種樹應考量環境特性

環境部日前發函公布15種避免造成空污樹種引發爭議，環境部決議發函廢止。學者表示，從減少空污效率而言，種植樹木不能只考量異戊二烯（Isoprene）排放量，也需考量植栽所在的環境特性，例如在都市地區，減少異戊二烯排放量，對臭氧生成量減少才有較大效益，且不應只以單一指標作為評估標準，以免造成大眾誤解或形成錯誤政策。

點名「15種樹釀空污」惹議　環境部決議廢止公文

點名「15種樹釀空污」惹議　環境部決議廢止公文

台灣碳費開徵須注意哪些衝擊？

台灣碳費開徵須注意哪些衝擊？

全國47處傳統市場響應減塑　環境部祭3招：不要每攤都給塑膠袋

全國47處傳統市場響應減塑　環境部祭3招：不要每攤都給塑膠袋

點名「15種樹釀空污」挨批　環境部喊話鼓勵種樹：將正面表列樹種

點名「15種樹釀空污」挨批　環境部喊話鼓勵種樹：將正面表列樹種

關鍵字：

碳費費率環境部費率審議會每噸1千元

讀者迴響

熱門新聞

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云

快訊／海基會董事長鄭文燦　涉貪遭聲押

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布離開台灣！

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

高雄派出所被搜！警疑公務電腦查個資

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

7月份幸運生肖揭曉！

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

撿到台電識別證！他被要求「幫付郵資寄回」

「騎乘位天才」AV女優宣布引退時間　粉絲悲痛

即／鄭文燦涉貪遭當庭逮捕！桃檢發新聞稿證實了

「大便黏馬桶」是3類食物吃太多！醫曝罹癌可能性

遭江坤俊性騷！主播鄭凱云首發聲「上天眷顧正直的人」

爬山最美展望？　4女2男「裸體戲水」震驚三觀

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

轎車未打方向燈鬼切右轉　害騎士慘摔竟直接開走！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面