貨車塞滿19屍！　墨西哥販毒集團「路邊火拚」居民嚇到搬家

▲恰帕斯州一輛貨車上尋獲至少19具遺體。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥恰帕斯州（Chiapas）一輛貨車上尋獲至少19具遺體，疑似是販毒集團為了爭搶地盤火拚的結果。當地居民對於暴力升級的情況感到擔憂，還有人為此被迫搬家。

恰帕斯州總檢察長證實，至少19人陳屍在路邊一輛廢棄貨車上，其中5具遺體身上有槍傷，全部死者都穿著深色服飾，以及裝有彈藥的戰術背心。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）2日將此案歸咎於販毒集團暴力，並稱一些受害者可能是來自瓜地馬拉的移民，「2個（販毒）集團在互鬥……但人民受到了保護。」他承諾徹查此案，並且將會加強恰帕斯州的維安。

一位居民接受CNN採訪時表示，「這很悲哀，我無法否認。暴力竟然蔓延到這裡，這真的很令人難過。」另一位居民坦言對此感到非常恐懼，「我在恰帕斯出生長大，但考慮到州內的暴力情況，我不得不搬家。我現在住在別的地方，不在這州了，只會回來探望家人。」

恰帕斯州位於墨西哥南部，與瓜地馬拉接壤，但由於販毒集團爭奪毒品及人口販運路線的控制權，暴力持續惡化。錫納羅亞販毒集團（Sinaloa）與哈里斯科新世代（CJNG）一直在這裡搶地盤，去年1月更迫使數百人逃離家園。