台積電破千「他10股按成10張」超展開　網喊：年底會後悔

▲台積電股價持續狂飆。（圖／記者高兆麟攝）



網搜小組／劉維榛報導

「護國神山」台積電股價突飛猛進，一名網友決定在1000元上車，不料10股按成10張，所幸被系統擋了下來，「不然哪有錢交割阿...大家也有類似經歷嗎？」文章曝光後，也有人舉手回應「我也按過100張的啊」；還有人持續看好後市，「年底就會後悔沒買！」

一名網友在PTT表示，看好AI產業大爆發，台積電又是其中龍頭，地位不可取代，加上昨天破千元大關，因此他決定上車，殊不知一時手殘沒注意，「下單買進10股，不小心輸入成10張！」

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所幸虛驚一場，原PO尷尬直呼，「還好券商有額度控管，不然哪有錢交割阿...大家也有類似經歷嗎？」

底下網友笑虧，「翻身就靠這一檔」、「沖掉啊」、「本來可以賺1000萬的」、「年底就會後悔沒買」、「1005元賣掉，賺爛了耶」、「違約而已，不要緊」、「買10股不如不要買」。

也有網友回應，「我也按過100張的啊」、「可以馬上賣掉」、「最終確認還會顯示一次總金額」、「根本不用擔心，平常會買零股的額度也不高」、「金額那麼大，券商會擋啦，就怕你們這種下錯」、「所以卡額度是好事阿」。

台積電昨（4日）一度飆到1010元新天價，今盤中也一度來到同價位，目前接近收盤尾聲，股價約在1000至1005元震盪。