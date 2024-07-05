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社會 社會焦點 保障人權

衰男屎在滾「爬鷹架找廁所」被當賊　Google地圖救了他

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）去年7月間騎車去找朋友，途中因為肚子痛，情急之下攀爬工地鷹架進去找廁所，沒想到卻被當成另一起案件的竊賊。桃園地院法官認為，從Google地圖看來，阿強進入的工地與遭竊公司中間相隔11棟透天厝，他要如何跨越這些房子侵入公司行竊，顯然有疑點，加上事發現場採無相關跡證，最終裁定阿強無罪。

▲▼鷹架,鷹架工人,工人,工地。（圖／CFP）

▲阿強因為肚子痛，爬鷹架進入工地找廁所，卻被當成另一起案件的竊賊。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強被指控在去年7月11日晚間11時許，透過不祥方式侵入桃園某公司3樓辦公室，一路從3樓偷到2樓，得手現金4萬400元，因而被檢方依踰越門扇竊盜罪嫌起訴。

阿強辯稱，事發當日他是到附近找朋友，臨時肚子痛，看到旁邊工地有鷹架，就爬進去找廁所，工地距離遭竊公司至少有2、300公尺遠，而且公司是在路口，工地在巷子後面，中間相隔多棟高低不一的建築物，他根本不可能行竊。

在監視器錄影畫面中，事發當日確實有一名身穿短袖上衣、長褲、夾腳拖、戴帽子的不明人士侵入該公司，並持手電筒翻找辦公室內的物品。而阿強當日穿著條紋上衣、長褲、夾腳拖、戴口罩，但沒有戴帽子，身上還揹著一個黑色斜背包，裝扮上有些許差異。

桃園地院法官認為，現有證據無法證明阿強有變裝行竊的可能，加上事發現場的鞋印跡證無相關型別可供比對，錢包、辦公桌也沒有採到指紋，不能因為阿強與行竊之人打扮相似，就認定他是竊賊。

此外，法官表示，經比對Google地圖的街景圖，阿強進入的工地與遭竊公司中間相隔11棟透天厝，這11棟房子高低不一，監視器也沒有拍到事發當下有人經過防火巷，阿強要如何爬過這些房子進入公司行竊，顯然有疑點，既然事證有疑，又沒有明確證據可以證明阿強行竊，最終裁定無罪，全案仍可上訴。

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