江坤俊被爆追求許藍方！私下傳曖昧簡訊　雙方經紀人一致10字回應

▲江坤俊被爆偷吃院內護理師，愛家好男人形象破滅。（圖／翻攝自江坤俊醫師臉書）

圖文／CTWANT

名醫江坤俊被爆與院內護理師有不正當關係，2人還一起回公寓獨處11小時，事後經紀公司發聲明，強調只是來往比較熟識的同事，家庭狀況一切良好。豈料一波未平，一波又起，今天又爆出他曾追求「最美博士」許藍方，私下傳曖昧簡訊，對此許藍方也做出回應了。

江坤俊原本時常出現在各大節目，給人愛家好男人的形象，沒想到爆出偷吃疑雲，形象瞬間崩毀。大批網友湧入粉絲團砲轟，「噁心的人設」、「再有名氣也要愛惜自己羽毛，退粉就是最好的選擇」、「要搞外遇也行，但不要偽裝一個完全相反的人設，想吐」、「不要再上節目了，噁心」、「渣男無誤，出事了只會找老婆擋」。

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有消息指江坤俊曾追求許藍方，許藍方經紀人向《三立新聞》回應10字切割：「上過節目，沒私交，沒往來」，而江坤俊也透過經紀公司強調：「上過節目，沒私交，沒往來」，雙方口徑一致。

另一方面，有知情人士爆料，江坤俊曾對節目上的營養師伸出鹹豬手，且已經不是第一次，直到受害者嚴正警告再騷擾就要公開才停手，圈內早就傳開。對此，江坤俊經紀人回應，「剛剛確認了一下，江醫師表示絕無此事」，至於被指是當事人之一的營養師也澄清：「上節目互動都很正常呀，搞錯了，沒麼私交」。

《CTWANT時報周刊》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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