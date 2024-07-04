「最美泳池」驚傳遭人倒汽油！體育局曝元凶：疑為防曬油

▲大湖公園附設的游泳池，在泳池畔就能看到湖面和山景，堪稱是北市最美游泳池。（翻攝自大湖公園游泳池臉書）

圖文／鏡週刊

曾被譽為台北最美泳池的北市大湖公園游泳池，近日驚傳室外泳池遭人倒油，才讓水面浮著一層油漬，館方得知後緊急關閉泳池。不過體育局初步調查後，懷疑是民眾塗抹防曬乳，假日人潮眾多所致。水質重新檢測無慮後，體育局要求業者今（4日）須開放泳池，否則每天都會開罰2萬元。

綜合媒體報導，近日不少民眾前往大湖公園游泳池卻撲空，原因是6月30日室外泳池遭到汙染，民眾質疑泳池遭人偷倒汽油，館方才會無限期暫停開放泳池。

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不過體育局否認這種說法，指出初步調查後疑似是民眾塗抹防曬乳，加上假日人潮眾多，留下較多雜質導致池面漂浮一層油漬，業者已連日加水讓油漬溢出。館方人員也表示，過濾循環系統沒發現任何汽油、煤油，起初還以為是管線破裂，而警方調閱監視器同樣沒看到嫌疑犯。

體育局3日派員再次勘驗水質，目前泳池酸鹼值及含氧量都合格，池面油汙也清理完畢，要求業者今日必須重新開放，否則將面臨每天2萬元罰款，直到開放為止，並要求業者補償購買月票民眾在暫停期間的損失，持續加強、追蹤水質維護管理。



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