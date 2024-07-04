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逼員工離職！公司把他「關小黑屋4天」…反嗆：我們沒有鎖門

▲▼廣州多益網絡有限公司。（圖／翻攝自廣州多益網絡有限公司官網）

▲廣州多益網絡有限公司黑料不斷。（圖／翻攝自廣州多益網絡有限公司官網）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州多益網絡有限公司的子公司近日被曝光一起和員工的勞資糾紛，判決書顯示，為了逼員工主動辭職，公司把男員工關了4天「小黑屋」，「沒有電腦、沒有燈、沒有一個同事，被拒絕安排任何工作內容，並沒收其手機，取消其進入辦公場所的許可權，變相逼迫離職……。」

據《上游新聞》報導，廣州多益網絡有限公司近日在社交平台公開發文，認為成都高新技術產業開發區人民法院（以下簡稱：高新區法院）對其子公司成都利為網絡有限公司（以下簡稱：利為網絡）與前員工劉姓男子勞動仲裁一案判決有誤，此事引發網路熱議。

從多益網絡公布的一審判決書來看，這起案件在今年5月24日在成都高新區法院開庭。原告利為網絡以員工劉男出現嚴重工作失職、嚴重違反公司規章制度為由，要求判決不支付違法解除勞動合作賠償金；被告劉男則出具證據，要求利為網絡進行賠償。

判決書內容顯示，員工劉男稱，2022年12月26日，自己因拒絕被勸退，被公司關了4天「小黑屋」，「沒有電腦、沒有燈、沒有一個同事，被拒絕安排任何工作內容，並沒收其手機，取消其進入辦公場所的許可權，變相逼迫離職……。」這種情況一直持續到12月30日，劉男的妻子報警，利為網絡公司才出具了辭退通知書。

對此事，四川昱坤合律師事務所的鄧秀律師（當事人律師）回應道，「在勸退之事談崩之後，利為網絡取消了劉男的門禁許可權，他上班的樓層就進不去了，給他安排到了別的樓層的一個小房間，這個樓層平時是沒有用的。小屋裡只有桌子和椅子，沒有任何辦公設備，也沒有正常供電。26日-30日，劉男都是正常上班。這個期間我們在12月29日幫他向公司發了一個《要求提供勞動條件的函件》，但沒有起作用。」

鄧律師進一步解釋道，「嚴格意義上來說，這件事是不構成刑事上的非法拘禁。開庭的時候，利為網絡的代理人說，『看影片你們可以看到，門沒有上鎖，劉男可以自由出入，可以上廁所，下班可以回家。』但這看似自由，其實沒有選擇。在公司勸退的階段，如果他沒有準時准點去上班，公司肯定會以遲到、早退、曠工等為由，對他進行辭退，所以他只能每天待在小房間裡，沒任何的設備，也沒任何的同事。公司最早說要給他進行培訓，說他違反公司規章制度，要去學習規章制度，但在那幾天裡，公司都沒有安排任何一個同事去做任何的培訓，也沒有給他相關資料，甚至沒有人去對接。」

鄧律師的說法，和高新區法院的判決書基本吻合，法院查明，「2022年12月26日，劉男被調離原工位，原告將其調整至另外樓層一間單獨房間，該房間無辦公設備，也未對劉男進行培訓。2022年12月27日至12月29日，劉男正常打卡。2022年12月29日，劉男向利為網絡公司發送《要求提供勞動條件的函件》。」

6月29日，多益網絡發布微博之後，利為網絡並未與員工方進行溝通，鄧律師說「他們（利為網絡）從始至終都是拒絕溝通的，包括拒絕了法院組織的調解。」

目前，鄧律師作為員工代理律師，已經做好了二審的準備，她表示，「目前來看對方應該會上訴，我們已經在準備二審。目前多益網絡發布的微博內容，對我當事人（劉男）生活產生了一些影響，我們考慮是否追加一個名譽權的訴訟。」

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