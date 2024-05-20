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明知有身孕！主管駁回病假單「吞止痛藥就好」　她11週孩子沒了

▲▼ 救護車 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者戴上容翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名懷孕11週的餐飲業員工，因最近的520檔期活動，被主管駁回病假單，只好強忍著極度不適上工，甚至加班到深夜，結果竟不幸流產。對此，大票網友洗版幫高調，直呼「支持提告」、「這真的要告下去，明顯歧視」。

女網友在Dcard發文淚訴，昨日她身體非常不舒服，向主管請病假，但由於正逢520檔期，人手又不太夠，所以被強制上班，「我肚子很不舒服，也有提自己懷孕的事，但主管叫我吞止痛藥就好，還說我們年輕人只會裝病、不要懷孕了就說不舒服。

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當天，原PO強忍著不適去上班，甚至加班到半夜，途中險些在客人面前昏倒，結果主管竟揶揄她矯情，「回家發現肚子超級痛，甚至還流血，在眼前一片黑後，被老公送到醫院，結果懷11週的孩子就這樣沒了。」

餐廳,服務生,店員,吃飯,用餐（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

最後，她心碎說道，「今天主管私訊問我怎麼沒來上班，客人誰來負責，大家都很忙欸，還說不來扣錢。我說要休養調整，她竟回她媽媽生完小孩就下田了，我怎麼那麼公主病。請問各位...我可以申請職災吧？可以告主管嗎？」

看完原PO遭遇，大票網友洗版幫高調，紛紛怒喊「支持提告，還有儘早將訊息截圖，免得對方收回訊息」、「妳主管是畜生吧！建議告死她」、「這必須告，懷孕肚子痛還叫人家吃止痛藥」、「記得把所有證據（對話）都存下來」、「我拜託妳快離職，看完文章好心疼，請不要為了工作丟了健康」、「請務必告她，還要揭發她，這種主管也太沒水準，最好鬧到社會大眾都知道，讓她明白這什麼噁心觀念，需要社會來教育一下」。

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