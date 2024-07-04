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加班好餓「銅板價宵夜曝光」　PTT點名1食物：便宜又耐飽　

▲烤地瓜,烤番薯。（圖／達志／示意圖）

▲宵夜吃地瓜，耐飽便宜又健康。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／劉維榛報導

加班疲憊又不想花大錢吃宵夜，有哪些便宜又好吃的名單呢？一名網友求問，「這年頭還有啥半夜能吃到又是銅板價的美食？」文章曝光後，鄉民紛紛點名茶葉蛋、永和豆漿、吐司或是營養口糧，更多人則大推地瓜，「地瓜薯條吧，便宜又吃飽」、「菜市場買一袋地瓜，自己蒸很便宜」。

一名網友在PTT表示，最近加班到9點，踏出公司後開始飢腸轆轆，但想省錢的他，好奇有哪些能吃飽又便宜的美食，「這年頭還有啥半夜能吃到又是銅板價的美食，可以安慰加班完的心靈嗎？」

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文章曝光後，網友紛紛回應，「超商茶葉蛋吧！一顆只要10元」、「蛋餅豆漿」、「豆漿不錯，買一大袋冰冰箱，分次喝」、「i珍食」、「健康版就是茶葉蛋+無糖豆漿、燕麥這類的」、「泡麵、便宜麵攤的榨菜乾麵」、「營養口糧，一包12元又好吃」、「 吐司一條，便宜又大碗」、「乾吃科學麵，配白開水」、「麥當勞1+1不錯呀」。

留言串中，許多人認為地瓜耐飽又營養健康，「茶葉蛋、烤地瓜」、「菜市場買一袋地瓜，自己蒸很便宜」、「烤地瓜、蒸饅頭、吐司塗果醬花生醬」、「地瓜薯條吧，便宜又吃飽」、「地瓜薯條+椒鹽梅粉」。

▼超商茶葉蛋有降價。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼全家茶葉蛋。（圖／記者蕭筠攝）

▼營養口糧是許多人兒時的頂級餅乾。（圖／翻攝自臉書「我愛全聯-好物老實說」）

▲▼原PO發營養口糧的照片。（圖／翻攝自臉書「我愛全聯-好物老實説」）

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