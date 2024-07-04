【廣編】亞洲首間Jo Malone London形象概念店在台北大稻埕　打造古意新韻新地標

▲Jo Malone London大稻埕形象概念店。

圖、文／Jo Malone London提供

英倫香氛品牌Jo Malone London一直深受大眾喜愛。今年七月，亞洲首間座落於百年歷史建築中的形象概念店在大稻埕開啟全新篇章。選址位於歷史悠久、充滿傳統人文情懷的觀光勝地大稻埕，全新店面位於迪化街入口處，一幢擁有百年歷史的三層老宅，在保留歷史建築結構的基礎上，將英倫風格與現代元素糅合進室內空間，向在地歷史與文化致敬的同時，也建構出古風氣息、新舊相融的獨特門市，並創造獨特香氛、購物體驗。

二層樓體驗空間，處處是驚喜，Jo Malone London 的各項明星、限量商品香氛在此也有不同融合在地元素的獨家體驗，以及大稻埕限定手繪禮盒。此外，即日起至7月28日開幕期間，更提供創意手繪瓶身與以大稻埕煙火為主題的瓶身雕刻服務，一同探索古色古香、充滿歷史韻味的全新香氛禮贈空間，讓香水探索如同一場好奇心與感官之旅。即日起至7月28日每個週末提供創意手繪瓶身與以大稻埕煙火為主題的瓶身客製雕刻服務。

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「 Jo Malone London大稻埕形象概念店」 工藝手作工坊

• 線上預約：https://reurl.cc/vaNX8o

• 官方網站：https://www.jomalone.com.tw

• 大稻埕形象概念店：台北市大同區南京西路251號