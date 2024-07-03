土城阿姨到處餵貓狗　滿街飄腐敗味！住戶崩潰「蟑螂老鼠吃飽飽」

▲新北有網友抱怨，一名婦人常常騎車在土城區四處投餵流浪貓狗，導致環境髒亂。（圖／爆料公社）

圖文／CTWANT

「難道真的無法可管？」新北市一名網友抱怨，某位婦人常常騎車在土城區一帶四處投餵流浪貓狗，搞得路上臭氣熏天，到處都是腐敗味，導致附近蟑螂、螞蟻、老鼠等害蟲叢生，至今已勸導多次，對方仍不予理會，就算環保局反應也沒用，讓周圍鄰居頭痛不已。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文，「阿姨真的很會！整個土城都騎車到處餵，搞得路上臭氣熏天，到處都是腐敗味，已勸導多次仍不理會，附近蟑螂、螞蟻、老鼠都吃飽飽了，難道真的無法可管？住附近真的很頭痛！ 跟環保局反應也沒用」。

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貼文引發討論，不少網友留言「我家附近也有人到處餵，那麼有愛心，不會帶回家養喔」、「這些人都自以爲是的認為自己在做善事做愛心，其實是變相的害流浪狗流浪貓，讓人更加討厭」、「我公司後面的都是放了就走，也不管貓貓狗狗吃不吃，常常放到裡面長蛆都還在那邊，因為我都是到後面抽煙，鄰居都以為是我在餵的」。

另外，也有人建議「跟到他家，每天在他家樓下投遞食物，讓他體會別人的痛苦，要餵食不會在自己家餵食嗎？還知道要騎車到比較遠的地方餵食，真扯的」、「真的愛牠就請帶回家養。如果在我家附近有人餵食流浪動物造成髒亂和噪音，我會讓他再也沒機會被你餵到，要玩就來啊」、「有愛心做好事（支持）…但也要考慮環境及週邊住戶觀感…餵食完成後一定要收拾乾淨」。

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