男友喝爛醉房內睡死！女友在客廳遭「摀嘴性侵」絕望掙扎

▲阿德利用小美的男友喝醉、在房內休息的機會，在客廳性侵小美。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者柯振中／綜合報導

嘉義市一名女子小美（化名）與男友、男子阿德（化名）共同在外租住，某次3人一起到KTV唱歌，沒想到阿德竟趁著小美男友喝爛醉時，在客廳性侵小美，惡行令人髮指。嘉義地院審理後，依照強制性交罪，判阿德3年4月有期徒刑。

根據判決書內容，阿德與小美、小美男友是室友關係，彼此之間感情還算不錯，3人2023年5月間相約到KTV唱歌、狂歡，期間喝了不少酒。

由於不勝酒力，小美男友先行回家休息，阿德與小美則是繼續喝酒。小美男友離開後，2人又在KTV玩了一段時間，小美這段時間內喝了不少酒，因此也喝到酒醉，最後跟阿德一起搭乘計程車離開，到家後便躺在客廳上睡著。

▲阿德利用小美的男友喝醉、在房內休息的機會，在客廳性侵小美。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



豈料阿德眼見小美獨自躺在沙發上、小美的男友又在房內熟睡，竟因此心生歹念，先是用手遮住小美的嘴巴，接著在違反意願的情況下，動手性侵了對方。

在遭到侵犯的期間，小美不斷呼救、掙扎，求救的聲音終於把男友叫醒，她也在男友的幫助下成功逃離魔掌。

事後小美報警提告，阿德落網後則是坦承犯行，並且向法官求處緩刑。法官考量，雖然阿德能夠自白犯罪，犯後態度尚可，但並未取得小美的原諒，衡量各種條件後，依照強制性交罪，判處3年4月有期徒刑，全案仍可上訴。