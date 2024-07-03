國一妹「捷運翻牆逃票」狂炫耀！黑歷史被挖　網友炸鍋

▲女學生翻圍欄逃票。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名國中女學生先前在捷運翻越柵欄逃票，還將過程PO網炫耀，引爆輿論撻伐。事後，她似乎毫無悔意，不斷在IG限動反擊酸民，此舉惹怒大票網友，更有人起底她的黑歷史。

這段影片被PO到爆料公社、Threads等平台，只見長髮女學生先是一腳跨在捷運圍欄上，接著迅速翻身入內；不僅如此，她還將翻牆逃票的過程PO上抖音，笑說「暑假太無聊，只能自己找樂趣。」

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對此，大票網友洗版狂轟，「支持捷運報警提告求償」、「未來單親媽媽又+1了」、「瞎妹」、「這不能原諒，應該要重罰，以防其他人效仿」、「熟悉又陌生的帳號」、「跨越的動作好醜喔」、「調皮猴子不分公母」。

而該名女學生也被大肆肉搜，有人起底她曾上過網路紅人「恐龍偶像」的街頭配對單元，也曾因KTV霸凌事件登上媒體，「這不是KTV霸凌人的那個嗎？」「可是她以前跟她前男友在西門町被逼道歉欸」、「她不是黑豪之前那個，KTV自虐給乾哥看的」、「她整天炫富，結果其實窮到要逃票」。

根據《台北捷運旅客須知規定》第2項15條，旅客無票、持用失效車票或冒用不符身分的車票乘車者，除補繳票價外，並支付票價50倍的違約金；另外，《大眾捷運法》第50條規定，未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車，可加處最高7500元罰鍰。