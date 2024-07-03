莽男玩手槍「1槍打到她膝蓋」　女瞎扯：到台中看煙火中彈

▲男子酒吧把玩手槍擊中女子膝蓋。（示意圖／取自pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

王男經由友人介紹，花了10萬元，買了一把非制式、具有殺傷力的手槍，在彰化市某間酒吧把玩時不慎擦槍走火，射擊進女子左膝，經醫師開刀從大腿取出彈頭報警處理，李女瞎扯「是看煙火中彈」，警方調閱監視器拆穿謊言，王男躲了一夜，隔天在爸爸的陪同下帶著槍到警局投案，法官審理後，依未經許可持有非制式手槍罪，判處2年6月。

判決書指出，王男於2022年間透過王姓友人及其陳姓堂姐夫介紹，與綽號「哥」聯繫，約在台中市中清路一家KTV以10萬元購買可發射子彈具有殺傷力的非制式手槍1枝，及具殺傷力的非制式子彈1顆。

2023年2月25日凌晨1時30分許，王男與洪姓友人及其李姓女友，相約在彰化市一間酒吧內的包廂內喝酒時，王男拿出手槍把玩，卻不慎走火，子彈擊發射入李女的左腳膝蓋內，經醫師檢視並手術取出非制式金屬彈頭1顆後，遂通報警方處理。

洪男及其李姓女友先是佯稱在台中市看煙火時才會中彈，經員警調閱行車記錄器後，2人才坦承是在酒吧受傷，當時另一名王男也在場，因恐遭警方查緝，卻從頭到尾均不出面，警方研判，王男即為持有槍械並導致李女受槍傷的人。

經警方多方與王男父親協調溝通後，王隔天2月26日上午，才帶著槍枝在爸爸陪同下前往彰化分局到案說明，辯護律師還以此作為自首減刑的要件，遭到法官打臉。

法官審酌王男曾酒駕遭判刑、此次又漠視法令持有非制式手槍、子彈，且攜帶外出，讓李女受傷對於他人人身安全及社會治安均造成重大危險，考量到其動機自稱是出於炫耀而非有其他犯罪目的，犯後已經坦承犯行，也賠償李女，判處2年6月徒刑。可上訴。