快訊／大雷雨狂轟4縣市　2地防暴雨「警戒區曝」

▲午後部分地區陸續出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨明顯，中央氣象署今（3日）下午4時39分、4時42分分別針對4縣市發布大雷雨即時訊息，另桃園市復興區、新北市三峽區發布災防告警，山區暴雨持續2小時。

氣象署指出，新北市、桃園市、台中市、南投縣大雷雨持續時間至下午5時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象署發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對新北市大豹溪、桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)發布災防告警，持續時間至下午6時39分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署表示，今天台灣附近轉為東南風，迎風面東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及各地山區並有局部大雨發生的機率，行經山區路段應提高警覺，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石。

大雷雨即時訊息

影響時間：3日白天

＊警戒區域：新北市、桃園市

大雷雨即時訊息

影響時間：3日白天

＊警戒區域：台中市、南投縣

山區暴雨

影響時間：3日白天

＊警戒區域：桃園市復興區、新北市三峽區