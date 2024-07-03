財政慘兮兮？上海被指「向佛祖借448億」紓困…官方闢謠

▲上海龍華寺。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

一張聲稱來源於網易新聞的截圖7月2日在社交平台上廣泛流傳。該截圖傳言稱，上海市財政局一位不願透露姓名的工作人員透露，上海市向轄區內的寺廟臨時借款100億（人民幣，約新台幣448億元）的香火錢作為短期周轉債務，其中靜安寺貢獻最大，提供了48億。

據《金融界》報導，這一消息迅速引起了公眾的關注和討論。據上海闢謠平台報導，上海市財政局預算處浦處長表示，這一傳言是不實的，純屬謠言。

浦處長稱，今年上半年，上海地方的一般公共預算收入平穩有增，財政運行總體健康。具體的數字將按照資訊公開的規定，在7月中旬在相關的權威平台上公布。

同日，網易號發布闢謠聲明表示，接到用戶回饋，社交平台傳播一張圖片，標題為《地方財政的緊張程度，可能遠超你的想像，我們是真沒錢了》。

其中提到「上海財政局某工作人員透露上海向多個寺廟借款100億」相關資訊，內容來源指向為網易新聞/網易號。網易號第一時間對全站內容進行了詳細排查。經查，網易號沒有任何網傳圖片中涉及上海財政相關資訊。該網路圖片有非常明顯的人為偽造、拼接資訊。純屬謠言。

上海市財政局6月25日公布的數據顯示，1-5月，上海全市一般公共預算收入完成4092.6億元，比2023年同期增長1.5%。1-5月，全市一般公共預算支出完成3348.4億元，比2023年同期下降3.3%。