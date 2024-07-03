中研院士籲發展「繁中語言模型」　打造台灣成AI民主文化中心

▲中研院院士孔祥重於中研院「第35次院士會議」發表主題演講。（圖／中研院提供）



文／中央社

AI浪潮席捲全球，中研院院士孔祥重說，台灣轉型成為「AI島」前，須正面解決數據資料管理和人才培育2大關鍵，也建議應發展符合台灣民主價值的繁體中文大型語言模型。

中央研究院1日至4日舉行第35次院士會議，2日邀請中研院院士、美國哈佛大學比爾蓋茲講座教授孔祥重發表主題演講。

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中研院發布新聞稿指出，孔祥重以「擁抱生成式人工智慧」（Embracing Generative AI）為題，點出台灣在轉型成為「AI島」之前，必須正面解決數據資料管理和人才培育2大關鍵。

孔祥重說，生成式AI已成商業模式技術應用的新藍海，政府除需透過制定政策，讓民間AI研發團隊能以公平、公開且安全的方式來運用政府資料，也需特別留意AI技術發展過程中可能產生的資安風險，這些都有助於提升AI技術的信任度。

「擁數據者得天下。」孔祥重指出，如何有效管理數據是政府首當其衝的挑戰，而AI發展始終離不開人性，如何讓AI模型在人類指導下學習、適應在地化的文化，是台灣因應AI科技地緣政治潛在風險的重要方向。

孔祥重也建議，要將台灣打造為AI民主文化中心，要發展一套符合台灣民主價值的繁體中文大型語言模型。

孔祥重表示，百工百業領域都應探索生成式AI帶來的潛在產業優勢，但同時也要了解隨之而來的挑戰，最主要在兩方面，一是如何讓AI智慧運算更節省能源消耗，二是如何控制AI模型對齊。

孔祥重也說，AI要與人類建立強而有力的關係，需要將AI技術與人類偏好及社會價值觀保持一致性。