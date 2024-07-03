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大陸 大陸焦點 特派現場

慎入！吊車誤觸高壓電　司機跑一半「下半身活活燒焦」倒車門邊

慎入！吊車誤觸高壓電，中國司機「下半身活活燒焦」。（翻自微博）

▲吊車不慎誤觸高壓電。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸湖北十堰在本月1日發生一起恐怖事件，一輛吊車在開車途中，不慎誤觸高壓電，結果司機欲下車卻倒在車門邊，身體開始起火，下半身嚴重燒焦。

據《維度新聞》報導，這輛吊車在行進中，不慎勾到高壓電線，導致司機下半身被燒焦。負責管理高壓電線的「中國國家電網」公司表示，高壓電線符合安全高度，另外指出這名吊車司機是社會人士。

不少網友看到影片後，也認為這名司機恐怖小命不保。（翻自微博）

▲不少網友看到影片後，也認為這名司機恐怖小命不保。（翻自微博）

但對於這名司機的進一步狀況，以及事故詳細發生原因與過程，大陸官方並未有進一步說明。有現場目擊者表示，這名司機發現吊車撞到高壓電線後，試圖下車逃跑，但隨後司機卻整個人倒在車門邊，然後身體開始起火，疑似遭到重度電擊。

據悉目擊者一邊拍攝、一邊無奈地說，看到司機的狀況，相當危險，也讓他感到害怕，想要去救司機，卻也無能為力。不少網友看到影片後，也認為這名司機恐怖小命不保、凶多吉少，不單單只是「下半身燒焦」。


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