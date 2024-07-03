砲友開房裝闊「私下AA」她秒封鎖　網嗆爆

▲不少人會找砲友解決生理需求，不過若是遇到很雷的對象，可能就沒有下次約砲機會了。（示意圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

隨著時代越來越開放，不少人會找砲友互相解決生理需求，不過若是遇到很雷的對象，可能就沒有下次約砲機會了。近日有位女性在網路論壇po文，抱怨跟男生砲友約開房間，櫃台結帳時她本來要付一半錢，對方卻裝闊說不用，結束後離開前對方改口要求AA轉帳，此舉讓原po感到傻眼，事後將對方直接封鎖。

有位女性近日在網路「Dcard」論壇po文，提到有次和砲友約開房間，2人到櫃檯要付錢時，原po本來就打算一起付錢，對方突然裝闊喊「沒關係，不用啦」，沒想到完事後，對方卻改口要求AA，「不要在櫃檯前面講出來，我給你帳號，到時候再匯給我一半」。

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原po對此感到有些無奈，抱怨砲友要去外面開房間，「是很怕被別人知道不是你付全額嗎？有點傻眼⋯⋯」。原po後來就將對方直接封鎖，不再聯絡，她還反問其他女性，「想問各位女孩們開房間的話，會主動說要付，還是有其他方式」。

該篇po文曝光後，多數網友粉粉留言嗆聲，「連房錢都要AA的男生，拜託回家DIY，不要出來丟人現眼，我就是看不起這種男生」「完全看不起那種假裝要全付，實際上還是要AA的人== 不能錢跟面子都要欸，有夠貪」「不管怎樣 愛裝 真的很讓別人冷感」「想要面子就直接說自己付就好啊！事後要錢真好笑」「要不要AA其實都可以，要A又要面子真的是可以滾遠點」。



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