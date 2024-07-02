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花蓮青年圓創業夢！新創大學堂7月課程　餐廳經營大補帖曝光

▲▼新創大學堂創業培訓， 6月份2堂課程吸引64人報名參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼新創大學堂創業培訓， 6月份2堂課程吸引64人報名參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府青年發展中心為培育在地青年創業人才，推動新創大學堂創業培訓課程， 6月份2堂課程吸引64人報名參加，幫助青年學子與創業者提升創新能力與商業素養。7月課程將聚焦餐飲財務成本與經營策略，課程內容精實豐富，現正開放免費報名中。

「餐飲經營大補帖：策略分享與成功關鍵」7月9日於花蓮新創基地舉辦，邀請全台最具創意客家料理「六堆伙房」總經理劉光凱主講，分享餐飲業永續經營的重要性，提供實用的成本控制和財務管理，並探討人力資源管理策略、數位轉型、永續發展理念等，幫助創業者在競爭激烈的市場中脫穎而出。7月22日將於鳳林鎮數位機會中心舉辦「創新創意思維與基礎商業模式設計工作坊」，由長富管理顧問有限公司的創辦人林懿庭親自授課，引導創業者透過創新思維和商業模式設計，發掘創新點子並應用於實際商業運作，降低創業風險提升成功機會。

▲▼新創大學堂創業培訓， 6月份2堂課程吸引64人報名參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

回顧6月新創大學堂「0基礎就上手 輕鬆用Canva」設計課程，由許兆惠講師主持，吸引眾多對設計充滿興趣的學員，深受歡迎，與會學員藉由課程，深入了解Canva功能操作，為日後設計工作打下堅實的基礎。其中兩位觀光旅宿業學員分享學習成果和感受，表示課程學習讓Canva軟體使用更加熟練，能輕鬆為業務創建各種宣傳圖，並期待能在工作中應用所學技能；「打個蛋海旅事業群」執行長武撒恩·卡羅分享創業旅程，通過個人經歷的轉型，成功實現社會企業和永續發展的目標，促進金崙地方經濟的增長，還激勵許多返鄉青年投身社會責任和可持續發展的行列。

▲▼新創大學堂創業培訓， 6月份2堂課程吸引64人報名參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新創大學堂課程提供實用的知識和技巧，激勵青年學子和創業者勇於追夢、實現理想。花蓮縣長徐榛蔚期勉有志於創業的青年和已創業者共同學習、共同成長。

了解更多資訊，歡迎查詢「花蓮縣政府青年發展中心」官網（http://ydc.org.tw/），並追蹤社群平台(FB、IG)，即時獲取最新的創業和課程資訊。

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青年創業夢新創大學堂課程雙重奏餐廳經營大補帖

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