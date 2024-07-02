收簡訊「點數快過期」！網紅林發條「刷卡14元秒變11646元」嚇傻

▲網紅林發條收到電信簡訊，通知點數快過期，沒想到是詐騙。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

詐騙手法日新月異，民眾若一不小心，就可能受騙上當。網紅林發條日前收到電信簡訊，得知累積點數快過期，沒想到竟是詐騙，刷卡14元竟變成1萬多元，讓他嚇傻。

網紅林發條經營臉書專頁「上發條俱樂部」，更為柯基愛犬創立「連環泡有芒果」粉絲團。他昨（1）日發文表示，早上起床昏沉沉打開手機，看到台哥大簡訊通知「積分快過期」，連結點進去是台哥大官網，上面顯示「扣除999點+台幣2元，可以換2000元新光三越或蝦皮禮券」。

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▲林發條刷卡14元，簡訊通知竟變成11646元。（圖／翻攝自上發條俱樂部臉書）

林發條認為，他有7000多點，可以換4張蝦皮2000禮券跟3張新光2000禮券，只要刷14元並扣除點數就可以換，相當划算，怎料進入刷卡頁面後，輸入資料畫面一直卡住，這時才驚覺，他還沒登入會員資料，後來才發現根本無法登入，該頁面是假的，原以為自己很聰明，但還是被詐騙簡訊騙到資料。

林發條透露，明明是在台哥大刷卡14元，卻收到來自遠傳電信的交易刷卡11646元，因此立刻打去信用卡公司退款和辦理刷卡，坦言本來不想分享，因為覺得很丟臉，但擔心有其他人也會遇到，「神智不清時，按進去你覺得正常的連結，然後不小心被套取個資、盜刷財務」，呼籲不要再亂相信任何一個簡訊和連結。

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