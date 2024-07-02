完全沒在看！21歲男違停突然開門　「瞬間擊落女騎士」害全身挫傷

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛小貨車1日在福祥街違規停車，未注意後方來車便直接打開車門，當場擊落一輛經過的機車，導致58歲女騎士身體多處擦挫傷送醫。有網友拍下現場車禍狀況後在地方社團發文提醒「開車門請注意後方來車」，不少網友見狀紛紛氣罵肇事駕駛「違停還亂開車門」、「不知道在趕X小！」

這起事故發生在1日16時許，初步了解，21歲自小貨車駕駛方男於福祥街違規停車，未注意後方來車就直接打開車門，58歲機車許姓女騎士來不及閃避，直接被撞倒在地。

▲亂開車門沒在看！21歲男違停「擊落1機車」。（圖／記者賴文萱翻攝）

自小貨車左側車門與機車車頭碰撞，導致女騎士身體擦挫傷、意識清醒送往阮綜合醫院治療。網友見狀紛紛氣罵肇事駕駛「違停還亂開車門」、「不知道是在趕X小！」、「這種北七實在很多」、「一堆白痴開車門，一把推到底，推到最外面。」

警方表示，該案無酒駕情事，詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。依據道路交通安全規則第112條規定，汽車臨時停車或停車，汽車駕駛人或乘客開啟或關閉車門，應於汽車停妥後，注意行人、其他車輛，並讓其先行。

▲21歲男違停還亂開車門，1女騎士遭擊落送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

駕駛並要確認安全無虞後，再將車門開啟至可供出入幅度，迅速下車並關上車門。違反規定因而肇事者，可依據道路交通管理條例第56-1條規定，處汽車駕駛人新臺幣2400元以上4800元以下罰鍰。