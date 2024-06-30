吵架後男友說「想要靜靜」冷戰多久算分手？過來人：超過3天就掰

▲吵架後兩人都沒連絡。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

情侶爭吵在所難免，不想硬碰硬吵個你死我活，很多人會選擇冷戰，就有網友表示，跟男友交往1年半，上周日吵架後，男友說要靜一靜，至今都沒有再碰面，也沒有聯絡，感覺自己像是單身，好奇情侶間多久沒聯絡就算是分手了，對此，網友認為，消失3天就可以掰了。

女網友在Dcard發文，「情侶幾天沒聯絡可以默認對方分手了？」與男友交往一年半，一個住新竹，一個住台北，每個月見2次面。然而，上周日兩人通電話吵架，男友說想要冷靜，她也尊重男友的決定，「到現在我們完全沒聯絡，我也不知道可以不可以密他」。

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將近一周沒有聯繫，讓她有種單身的感覺，她想要與男友好好溝通，但對方卻總是冷處理，由於是第一次交男朋友，不知道該怎麼辦，「如果一直沒聯絡，是不是能認定對方已經覺得分手了呢？或是一直沒聯絡基本上跟分手也沒兩樣，我該默認我們分手了嗎？」

貼文一出，過來人表示，通常3天是極限，「差不多三天吧，如果你對他很心死，1天沒聯絡就可以了，然後記得下次不要談遠距離戀愛」、「國際慣例是3天」、「曠職三天，解僱」、「我個人是3天，超過72小時，心已死」、「直接問他現在到底要怎樣，如果不回就說再見」、「我女友跟他學長都不會超過3天沒聯絡」。