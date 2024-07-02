困透天厝電梯！台南「包包天后」火警罹難　周子瑜是粉絲

▲台南民宅火警，倒臥頂樓電梯內死亡的婦人證實為「包包天后」Feity的69歲創辦人陳碧銀 。（圖／翻攝自Facebook／Feity創意皮製所）

記者劉人豪／台南報導

台南市南區聖南街一處民宅昨（1）日上午11時45分許發生火警，內部有5人受困，其中1人自行逃出，另3人輕傷送醫；另有一名婦人被發現倒臥在電梯內死亡，該名婦人事後被證實是「包包天后」Feity的69歲創辦人陳碧銀，就連南韓人氣女團TWICE成員周子瑜也是該品牌的粉絲，2年前曾用Feity的包引起話題。

Feity創意皮製所粉絲團也在臉書發文證實，因為工廠失火，陳碧銀不幸在火場中喪命，並表示做包包是陳碧銀這一生的舞台，直到離世之前，都像往常一樣坐在針車上，製作著要交給大家的包包，她常常說「在路上看到人家背我做的包包就是爽」。

▲台南市南區聖南街一處民宅1日發生火警。（圖／民眾提供）

Feity創意皮製所表示，有買包包至今還沒收到的人，會全數退款處理，畢竟少了她，再也做不出陳碧銀的味道。「最後感謝，菲媽這一生帶給我們這麼多、這麼多、這麼多…這位開朗的老少女，會一直留在我們心中。」

Feity台南在地深耕27年，曾獲選台南市的百家好店，2022年時周子瑜曾背Feity設計的包讓品牌暴紅。

警消人員初步了解，現場為5樓RC建物、6樓鐵皮加蓋建物，1、2樓是店面，3樓以上住家，4樓竄出火舌與大量濃煙，起火點4樓2房間燃燒面積約20平方公尺，詳細財損、起火原因尚待釐清。