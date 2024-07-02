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波音787遇強烈亂流迫降！　座椅折斷、天花板破洞30傷

記者張靖榕／綜合外電報導

一架從西班牙馬德里起飛，預定飛往烏拉圭的波音客機，在飛行途中遭遇「強烈亂流」，導致機場必須在巴西進行緊急迫降。機上座椅折斷，顯示情況相當恐怖，約30名乘客因此受傷。

▲波音787客機遭遇強烈亂流。（圖／翻攝X）

▲波音787客機遭遇強烈亂流。（圖／翻攝X）

CNN報導，遭遇強烈亂流的客機型號波音787夢幻客機，最大載客數可達339人。歐洲航空在上表示，班機編號UX045原定從馬德里飛往蒙得維的亞（Montevideo），中途因強烈亂流影響，已轉降巴西納塔爾（Natal）國際機場，「班機已正常降落，受傷程度不一的乘客們也都已接受治療。」

社群網站上流傳的影片可見，部分飛機座椅在混亂中折斷，機艙內天花板更有多處破損。其中一段影片，還有人從破洞中爬出來。

其中一名乘客麥克斯米里亞諾（Maximiliano）表示，飛機飛行途中，飛機突然失去穩定變成俯衝狀態，沒有繫安全帶的乘客瞬間被拋到空中撞上天花板，臉部、手臂、腿部都受傷，大約有30名乘客受傷，「那感覺滿糟的，我們都以為要死了，但好在沒有真的發生。」

歐洲航空表示，已安排另一架飛機於1日從馬德里起飛，抵達納塔爾機場接運滯留的乘客繼續完成到蒙得維的亞的航程。所有需要接受治療的乘客，也都在機場內進行治療。

雖然本起事件目前還未有任何證據顯示，波音787飛機與這次的安全事故有關係，但波音近日遇上一系列吹哨者以及飛安問題事故纏身，難免使得外界再增一層不信任感。

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